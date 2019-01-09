【湯漢出山】夏志誠感愕然及混亂　但強調「唔使擔心邊個做主教」

天主教香港教區楊鳴章主教，因肝衰竭，於上周四下午1時30分，在嘉諾撒（明愛）醫院逝世，享年73歲。天主教香港教區秘書長辦公處，於本周一(7日)發出通告，指湯漢樞機獲任命為天主教香港教區的宗座署理，負責在教區主教出缺期間，治理香港教區。最初傳為署任主教的大熱人選輔理主教夏志誠，日前在記者會上指出，聖職人員會接受教廷安排，至於是否如外界所傳「未受祝福」，他只稱：「我經常受到上主的祝福。」 夏志誠隨後在教區青年牧民委員會和視聽中心合作創立的新媒體《沸點》上亮相，接受另一名神父的「訪問」，該訪問片段於昨日(8日)深夜在該媒體播出，該網編輯將訪問名為「夏主教（給青年的）真真真真心話！」，片段長約10分鐘。

神父指：「最緊要對天主有信心」。 負責節目的主持麥神父在片段中問及，「大家之前收到風」，教區諮議會在楊主教葬禮後，將選一位「教區署理」，但日前再接獲另一個安排。夏志誠直言：「的確係感到愕然」，因本身正在準備相關工作，但星期六傍晚5時半收到信，指湯漢樞機已被教廷委任為「宗座署理」。愕然是因為與原本的安排不同所致。 他續解釋，宗座署理與教區署理，兩者在職權上有所不同，認為教廷的安排，為教區的運作及過渡上是更好的措施。因宗座署理有權處理大事，例如升神父、建設新聖堂、調動本堂神父等；而教區署理處理上述事務時，則要待教廷批准，或需要較長時間，因教區署理原意是讓教區內盡量少變動，但宗座署理權力較大，幾乎相等於正權主教。對於湯漢任宗座署理直至另作安排，主持直接提問：「究竟直到幾時?」夏回應稱「直到有正權主教出現之時，相信應該唔會太耐啦，或者一年之內?」強調：「短時間囉!」

麥神父的問題相當到肉。 主持人麥神父再問一條相當到肉的問題：「到底做宗座署理係邊個話事?係教廷定係媒體所說的『北京祝福』?」夏只稱：「宗座署理可說是教宗的特使」。他並不直接回應，而是以例子回答：兩三年前在關島有關乎神職人員性侵的緊急事件，當地主教亦被質疑有隱瞞，教宗當時派出萬民福音部秘書長韓大輝總主教，作為關島的宗座署理，以接管整個教區處理緊急事件。此外在戰亂地區，情況不穩定，亦需派出宗座署理去管理當地緊急事情。他解釋，由於楊主教的離世相當突然，而香港教區在普世教區當中有「獨特位置」，似乎教宗認為委任宗座署理更為合適。 他續道，宗座署理和教區主教的職能相當接近，但仍有些不同，但宗座署理始終不是正權主教，故不能委任副主教：即原有的副主教已不能被稱為副主教，而是以其「司鐸品」稱為「神父」。原有幾位副主教是由當時的楊主教賦予的行政權，分擔楊的職務，故能被稱為「副主教」，但隨著楊的離世，沒有了權力來源，宗座署理亦不能賦予此權，兩者有此分別。 主持人麥神父笑言，對於今次事件，教區內的兄弟姊妹都感混亂，夏回應指：「唔好話你地，我都好混亂!」因楊主教的健康惡化得太快，又要見記者、又要弔唁、收信、開會等，大家都感受到「上上落落」的體會。不過，教區的架構是協助信仰的成長，回到信仰就是要相信天主的愛，見證衪的愛，尤其是歷史事件中呈現，包括過紅海、耶穌基督復活等。如今楊主教離世、更替，「或者我地都受到一些限制，如我們鍾意呢個、咩咩咩....係好多限制，聖經說但天主會使愛衪的人獲得益處。」因此愛天主的話，「唔使擔心邊個做主教，邊個唔係度，呢啲係好其次!」麥神父簡單理解他的話，以一句「最緊要對天主有信心」為訪問作結。