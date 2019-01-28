【九巴車廠欺凌】技工檢查巴士車胎　遭男職員大聲斥責手壓頭

近日網上流傳一段片段，顯示於九巴一個車廠內，一名身穿反光衣的男技工蹲於地面疑檢查車底期間，遭一名戴帽男不斷斥責，期間更以手壓頭，大喝「我就係唔明白你點解咁做！」、「你見唔見到啊？」。及後，男子回應對方時，反觸怒戴帽男，更欲以手拍打對方，及後戴帽男再示意男子返回工作，大叫「望咩啊？做！」《香港01》正就事件向九巴公司查詢。

近日網上流傳一段影片，懷疑拍攝地點為青衣西草灣路九巴車廠，一名身穿反光衣的男技工在九巴車旁，蹲於地上以電筒照向車底，疑正檢查車胎時，一名在旁的戴帽男職員不斷大聲斥責，其後更用手將對方的頭多次壓向地下，並大叫「你見唔見到啊？」。該名男技工隨後掙扎、撥開其手再向後退，並向戴帽男回話，豈料卻觸怒對方。戴帽男憤而上前向技工指手劃腳，又欲以手拍打對方，及後更大喝﹕「我就係唔明白你點解咁做！」其後他示意疑似學徒繼續其工作，向對方直呼「望咩啊？做！」，更曾作勢揮拳。據悉，施襲男子為車軚部負責人，有人要求下屬換胎時，懷疑因表現問題，有人憤而動手打人。

《香港01》正就事件向九巴公司查詢。

+ 3 + 2

記者今早到疑為涉事的九巴車廠查看時，暫未見事件中的相關人士。