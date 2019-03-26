【飄流狗狗】殺狗狗惹批評　漁護署FB認衰：日後會停一停、諗一諗

本月中(12日)泰國狗狗Heaven被發現誤登貨船，隨船遠洋千里來港，惜慘遭漁護署以「基於狗隻沒有任何健康證明文件或醫療記錄，亦疑來自有狂犬病爆發地區，其傳播疾病風險屬極高」為由人道毀滅，做法引來大眾極大批評。事隔至今約兩星期，今日(26日)，漁護署終「認衰」，於Facebook專頁稱，日後面對同類事件，會「停一停，諗一諗，唔會以相同方式處理。」

漁護署於Facebook回應事件。

今日晚上7時許，漁護署就Heaven遭人道毀滅一事作出回應，指會認真聆聽大眾聲音，漁護署選擇在FB解畫指，由於是首次遇到這種情況特殊，沒有同類個案參考，「所以我們已經開始認真檢視海外走失動物來到香港之後嘅處理程序同埋方式，喺保障公共衞生及本地動物健康之餘，同時考慮動物、飼養人、主人等方面需要。」漁護署稱，在檢視期間遇到同類個案，會「停一停，諗一諗，唔會以相同方式處理。」

鄺俊宇：檢討動物人道毀滅政策才是真正回應

曾為Heaven被人道毀滅一事發起聯署的立法會議員鄺俊宇指，漁護署必須檢討目前對動物的人道毀滅政策，才是真正的回應。鄺俊宇指，雖然漁護署罕見的「認低威」，但泰小狗已無辜被殺。他指促漁護署道歉的聯署數字已超過5萬人，若署方當初真的有「停一停、諗一諗」，Heaven就有機會回到自己的家鄉、自己的國家。鄺俊宇要求漁護署公開人道毀滅動物的程序，同時建議署方引入其他獸醫生專業建議，讓動物的福利得到保障，正視生命。

鄺俊宇指，漁護署必須檢討目前對動物的人道毀滅政策，才是真正的回應。

就漁護署的回應，網民看法兩極：

網民：任何時候面對任何生命，都應該停一停，諗一諗，唔係出咗事先知道將來要停一停諗一諗 網民：首先由善待本港動物開始，點解呢次你地無停一停諗一諗呢，因為你地已經太習慣見到乜都殺 網民：有反省是好事！

Heaven誤登貨船由泰來港，慘遭漁護署人道毀滅。

事件發生後於本港引來極大抨擊，上周日(24日)約10個關注動物權益的組織發起「愛動物 零虐畜」的遊行，反對撲殺動物、要求政府成立《動物保護法》及為Heaven申冤。遊行發言人稱，約有1,000人參加遊行。