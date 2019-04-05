【教師墮樓一個月】受職場欺凌　多間學校教師控訴：點可咁霸道？

上月六日清晨，天水圍東華三院李東海小學48歲的圖書館主任老師林麗棠於校內墮樓亡。事發後，有老師向01披露校內欺凌歪風，記者綜合數名受欺凌教師情況，有人被校長捉入房罵、於教師大會遭公開批評、逼寫梅過書及無理解雇，「點解身為教育工作者，可以用咁霸道方式欺壓人！」有老師透露，林老師的遭遇只是冰山一角；教育界立法會議員葉建源指，近日接獲教育界人士投訴，並指現行校本管理制度存漏洞，令問題未能及時解決。

做校長做到咁不近人情，用白色恐怖去威脅人？好多老師冇得揀，如果走去投訴校長，有時連份工都不保！

上月六日清晨，天水圍東華三院李東海小學48歲的圖書館主任老師林麗棠，於校內墮樓亡。（資料圖片）

老師：有人鬱出情緒病 為保飯碗只好啞忍

李東海小學圖書館主任老師林麗棠上月於校內墮樓後，教師受校長或高層欺壓情況備及關注。過去一個月，香港01接獲多名現職老師反映指，本港教育界一直存有打壓老師的情況。綜合數名受欺凌教師情況，有人曾被校長拍枱責罵、寫悔過書、發口頭及書面警告、在教師大會上被公開批評、屢次遭突擊觀課及查看家課薄。

拒寫悔過書描述錯誤 老師屢遭校長挑剔

一名於新界區小學任教的郝老師（化名）向記者透露，該校於短短兩年流失近30名老師，源於校長打壓造成。「做校長做到咁不近人情，用白色恐怖去威脅人？」郝老師表示，他於舊校教書時，校長曾連同「心腹」老師針對教職員，曾有同僚於考試時沒有讀細試題，被校長指責有違教學原則，並要求他簽寫悔過書，「要自己寫信去描述錯誤！」郝老師表示，當時他誓不低頭寫悔過書，校長及副校長亦連番挑剔。

為保教席只好啞忍 批校方、校董會​視而不見

「好多老師冇得揀，如果走去投訴校長，有時連份工都不保！」郝老師認為，教育界欺壓老師的歪風盛行，大部分教師為保工作及教席，只好啞忍。「其實教師圈子好多人有情緒問題。」他透露，有教師朋友早年因校內欺凌，疑患情緒病，回家後墮樓身亡。他坦言，校方及管理層視而不見，令不少教育工作者心灰意冷。