【教師墮樓一個月】受職場欺凌　多間學校教師控訴：點可咁霸道？

上月六日清晨，天水圍東華三院李東海小學48歲的圖書館主任老師林麗棠於校內墮樓亡。事發後，有老師向01披露校內欺凌歪風，記者綜合數名受欺凌教師情況，有人被校長捉入房罵、於教師大會遭公開批評、逼寫梅過書及無理解雇，「點解身為教育工作者，可以用咁霸道方式欺壓人！」有老師透露，林老師的遭遇只是冰山一角；教育界立法會議員葉建源指，近日接獲教育界人士投訴，並指現行校本管理制度存漏洞，令問題未能及時解決。
記者綜合數名受欺凌教師情況，有人被校長捉入房罵、於教師大會遭公開批評、逼寫梅過書及無理解雇。（香港01製圖）
做校長做到咁不近人情，用白色恐怖去威脅人？好多老師冇得揀，如果走去投訴校長，有時連份工都不保！
上月六日清晨，天水圍東華三院李東海小學48歲的圖書館主任老師林麗棠，於校內墮樓亡。（資料圖片）
老師：有人鬱出情緒病 為保飯碗只好啞忍
李東海小學圖書館主任老師林麗棠上月於校內墮樓後，教師受校長或高層欺壓情況備及關注。過去一個月，香港01接獲多名現職老師反映指，本港教育界一直存有打壓老師的情況。綜合數名受欺凌教師情況，有人曾被校長拍枱責罵、寫悔過書、發口頭及書面警告、在教師大會上被公開批評、屢次遭突擊觀課及查看家課薄。
拒寫悔過書描述錯誤 老師屢遭校長挑剔
一名於新界區小學任教的郝老師（化名）向記者透露，該校於短短兩年流失近30名老師，源於校長打壓造成。「做校長做到咁不近人情，用白色恐怖去威脅人？」郝老師表示，他於舊校教書時，校長曾連同「心腹」老師針對教職員，曾有同僚於考試時沒有讀細試題，被校長指責有違教學原則，並要求他簽寫悔過書，「要自己寫信去描述錯誤！」郝老師表示，當時他誓不低頭寫悔過書，校長及副校長亦連番挑剔。
為保教席只好啞忍 批校方、校董會視而不見
「好多老師冇得揀，如果走去投訴校長，有時連份工都不保！」郝老師認為，教育界欺壓老師的歪風盛行，大部分教師為保工作及教席，只好啞忍。「其實教師圈子好多人有情緒問題。」他透露，有教師朋友早年因校內欺凌，疑患情緒病，回家後墮樓身亡。他坦言，校方及管理層視而不見，令不少教育工作者心灰意冷。
不斷無理發警告，甚至要求我同其他科主任，一齊欺凌某啲老師！
2019年3月，天水圍李東海小學圖書館主任林老師於校內輕生，揭發校長羅婉儀疑向老師施壓、辱罵，甚至要求老師寫悔過書。（資料圖片）
我間學校是你出聲（投訴）就整你，將你考積分最低。根本成個制度有問題，教育界點解會造成斯文敗類！
教育界立法會議員葉建源稱接獲投訴個案，有的個案相當嚴重，有教師問題初時得不到解決，而引伸更嚴重情況。（資料圖片）
斥校本管理缺憾 校長如「土皇帝」
「成個制度有問題，點解會造成斯文敗類！」另一名於九龍區任教的小學教師閔老師（化名）指，由於現行的「校本管理」制度有缺憾，只得校長評核老師，單向的評核準則，以致有校長成「土皇帝」橫行無道。閔老師認為，現時無互相制衡的政策，令校內高層橫行無忌。「我覺得要有政策去制衡校長，問題出於無由下而上嘅政策！」他更認為，欠完善制度嚴重影響士氣，以及教育情況。
立法會議員葉建源：近月接獲投訴個案
上月林老師墮樓案後，教育界立法會議員葉建源稱接獲投訴個案，有的個案相當嚴重，但現時不便透露。他指，某些投訴個案源於制度問題，由於制度是鬆弛，有教師問題初時得不到解決，而引伸更嚴重情況。對於有老師可能擔心，投訴後影響工作或帶來後果，葉建源稱曾聽聞情況，「我覺得行政人員需好好地關注，於不同機構做行政人員，需要公平地對待！」
申訴制度出現問題 校方或定制違規做法
葉建源表示，希望政府可以完善規劃校本管理，由於現行申訴制度出現問題，促請處方查明及解決問題。他認為，並不應只交校董會處理，之後才由教育局跟進。據現行的校本管理，葉指有人或會錯覺，學校可以做很多決定，不過很多決定需要依法例，同時需關注教師專業守則。葉指出，在現行政策下學校具有一定靈活性，有時校方會自己定了做法，有機會是違規及不合法，「近年多咗呢類情況！」