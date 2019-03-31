【教師墮樓】李東海中層貼封口令維穩　校內見老師調查保密性成疑

上月六日，天水圍東華三院李東海小學林老師在校園墮斃，揭示校內管治問題，辦學團體成立獨立調查委員會撲火。調查委員會於昨天起至4月初與老師會面。知情人士透露，會面地點主要在校內進行，保密性成疑，擔心身份會曝光而遭秋後算賬。此外，事發後五日，四名精英班老師發「封口令」，於教員室內貼通告，着同僚不要再向傳媒放料。

今月6日早上，天水圍東華三院李東海小學一名48歲姓林女教師，於校園六樓直墮地面，當場死亡，伏屍有蓋操場外。（資料圖片／梁銘康攝）

各位同事： 大家昨日很團結，因為團結，我們才可見王主席和東華高層，但他們真的很有誠意聆聽我們聲音，為我們發聲。大家都是李東海一分子，同坐一條船，彼此扶持，請不要再把這機密資料向傳媒發佈，以免他們對我們失去信心，不理會我們索求。

事發當日，48歲姓林女教師由天水圍東華三院李東海小學6樓墮下，女事主直墮有蓋操場外，證實當場死亡。（資料圖片）

東華調查委員會 暫未向發放消息

上月六日清晨，48歲的圖書館主任老師林麗棠，於工作多年的天水圍東華三院李東海小學內墮樓身亡。小學教師墮樓案，揭露校內存在職場欺凌，當時辦學團體東華三院承諾徹查，並成立獨立調查委員會。惟一個月時間過去，調查委員會暫未向發放消息，只稱與校內老師會面。

老師：對調查身份保密成疑

知情人士向香港01記者透露，委員會將於3月尾及4月初，分四日於進行調查，並由獨立調查委員會成員接見教師。不過，需要老師先行主動預約，有人向老師稱「唔想出席可唔出席」。有老師質疑，事前需用電郵、WhatsApp通知約見，變相讓校方知道，誰曾主動約見，對調查身份保密成疑。

擔心傾談內容 被校方知悉

據消息人士透露，委員會於分四次會見老師，三次於李東海小內，另一次於天水圍一間小學內進行。有老師表示，所有會面為上學時間，相信於音樂室、視藝室、常識室等閒置課室進行。不過，有老師擔心傾談內容被校方知悉，未能暢所欲言。有老師指出，早前東華三院主席王賢誌，曾公開說不追究告密者，有老師對此說法末有信心。