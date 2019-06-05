【六四晚會】逾千人遊行至中聯辦　高呼：釋放所有維權人士(多圖)

(王譯揚攝)

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「六四」三十周年晚會，於昨日晚上於維多利亞公園完結後，其中約有1000多人，繼續參與遊行前往中聯辦。遊行人士沿東角道、軒尼斯道、金鐘、上環等地方，前往位於西環干諾道西160號的中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室。香港警察封閉沿途的慢線予遊行人士，並有身穿黑色背心的便衣警員在場監察。

攝影：賴南秋 盧翊銘 王譯揚 陳永武 蔡俊業

遊行人士展示一張「毋忘六四屠殺」的橫額。(王譯揚攝)

遊行過程大致和平，並無發生警民衝突事件。部份遊行人士舉起「社會民主連線」、「人民力量」、「工黨」的直幡及英國國旗等，而帶頭人士則展示一塊橫額，上面寫道：

毋忘六四屠殺

粉碎送中惡法

人民英雄永垂不朽

屠夫政權遺臭萬年

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此外，他們亦沿途高呼：

維權人士無罪

維權律師更無罪

釋放所有維權人士

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領隊人士推著劉曉波的半身像。(陳永武攝)

包括立法會前議員「長毛」梁國雄等帶頭人士，遊行期間推著一個已故中國維權人士、《零八憲章》主要起草人、諾貝爾和平獎得主劉曉波的半身像，上面寫有劉曉波生前的名言：「我沒有敵人」。旁邊則寫道：「人民不會忘記」。大約至今日(6月5日)凌晨零時45分，領隊人士到達中聯辦門外。

期間，「女長毛」雷玉蓮在中聯辦外，用一件「血衣」代替六四英靈，即場燒衣紙亡致祭。隨後再用一支長杆，將血衣扔入中聯辦閘內；亦有部份人士將溪錢撒入中聯辦閘內。遊行人士於凌晨1時許陸續和平散去。

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