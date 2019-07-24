【721遊行】貨VAN遇遊行堵路　示威者包圍理論　司機遭毆傷扑爆車

貨VAN司機疑不滿遊行阻路，與多名示威者發生衝突！上周日（21日）的港島反修例遊行，晚上演變成警民衝突，警方多次施放催淚彈。於警方清埸前，有示威者阻塞中環一帶道路。當晚，有示威者與駛經的客貨車司機爆發衝突，示威者指司機曾撞向人群，姓陳男司機落車與示威者理論時，他拋走車上路障，引起示威者不滿。多人衝前以手及棍襲擊陳，並用硬物拍打車身，車門玻璃碎裂。陳男臉及身體受傷送院。警方將案件列作傷人及刑事毀壞，交港島總區重案組跟進，暫未有人被捕。

姓陳男司機一度要求回客貨車，他更跪跌地面，需由救護員撬扶，助他回車上取物品後，陳男更返回救護車送院。（香港01記者攝）

事件經過：客貨車司機疑不滿阻路理論 遭示威者毆傷及扑爆車

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司機疑不滿被阻路 下車與示威者理論

事發在晚上八時許，當時中環干諾道中對開路段，已被多名示威者阻塞道路。據網上片段可見，當時有巴士及車輛未能駛離，而涉事客貨車司機疑不滿被阻路，於是下車與示威者理論，可見姓陳男司機站在車頭前，他被多名示威者包圍，雙方不斷理論。有網民留言，指司機曾一度開車撞向示威者。

示威者用雷射燈 照向司機頭部

之後，一名身穿黑衫黑褲的男子，坐在行車線阻礙車輛駛離。姓陳男司機立即上前理論，更有數名黑衫褲男子加入罵戰，有在場人士高呼：「唔順氣都冇計！」現場可見，有人用綠色雷射燈照向陳的頭部，對於示威者要求他離開，陳不滿地說：「U-turn（調頭）都要行到先得架！」有示威者指：「你行到嚟呢到，（車輛）都過唔到架！」

司機拋走路障 示威者不滿指罵

陳男疑不滿車路被阻，他將示威者放置車頭的路障拋走，多名示威者感不滿，紛紛出言指罵，有人疑拍打車身，有人用綠色雷射燈照向陳的臉部。有示威人士用粗言穢語斥責陳：「你真係傻X嚟架，X你，夠膽你就動手！」片段可見，被示威者包圍的陳不為所動。

男司機被包圍近十多秒 有人衝前拳打 示威者以硬物扑打車身

警方表示，警方於7月21日晚上約八時接獲報案，指數名人士在干諾道中以手和棍襲擊一名男子，及以硬物損毀其輕型貨車，其後逃去。（香港01記者攝）