【元朗黑夜】何君堯辦事處仍遺黑油字句　父母墓碑被破壞未修葺

7月21日元朗黑夜，大批白衣人硬闖元朗西鐵站，手持木棍、藤條及鐵通追打市民，導致多人受傷。立法會議員何君堯被攝得在事件後與白衣人合照握手，引起網民抨擊。

繼其在荃灣的議員辦事處在22日被毀壞，屯門及天水圍的議員辦事處亦相繼成為示威者的請願目標。今（24日）01記者再視察昨日被毀的天水圍天華邨何君堯立法會議員辦事處，有房屋署職員在現場清潔；被不知名人士破壞的父母墓碑仍未修整。

辦事處地下遺下大量蛋漿。（陳康智攝）

網民昨日發起下午2時包圍天水圍天華邨何君堯立法會議員辦事處，半小時後聚集近20人在辦事處外貼便條貼製作連儂牆。辦事處職員報警求助，指多人包圍辦事處，下午2時55分左右四架警車、多名軍裝警員到場，職員由警員保護下登上警車離開。

今日現場所見，有數名清潔工人準備清理牆上黑漆，多處寫上「官黑勾結」字眼，惟玻璃未見損壞，有閉路電視被噴漆遮蓋。有工人表示，預計稍後或有人到辦事處，故未會作全面清潔。

至昨午有網民將何君堯父母墳墓被毀的照片上載社交網站，相片中有人向墓碑舉起中指手勢。墓碑及其附近牆壁及地面被噴上「官黑勾結」、「何君堯孝子」及粗口字眼。何君堯曾到墳頭了解事件，警方將案件列刑事毀壞，交由屯門警區重案組跟進，暫未有人被捕。今日亦未有人清理墓碑。

有網民上載一張照片，懷疑在破壞何君堯父母墳頭後拍攝，向其舉中指。（網上圖片）

何君堯天水圍議員辦事處外貼有昨日示威者留下的便條紙。（陳康智攝）