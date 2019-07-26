【元朗黑夜】由反佔中至反修例 　詠春師父義教：冇人靠要靠自己

自《逃犯條例》修訂爭議，社會上衝突不斷，流血事件接連發生，至721元朗發生無差別攻擊事件後，市民更人心惶惶。一場又一場示威運動中，有人被暴力傷害擊倒，有人因此憤然而起保護弱小。習武多年的詠春師父陳顯釗，由「藍絲」到今日走上前線，元朗事件更加令他對警察深感失望，決定義教市民及記者自衛術，「721前嘅香港同721後香港係完全兩個世界，我哋要保護自己，冇人靠喇要靠自己！」

721元朗無差別暴力事件後，更令詠春師父陳顯釗對警察深感失望，希望義教幫助港人保護自己。（陳浩然攝）

反佔中曾被稱藍絲

詠春師父陳顯釗習武30年，教授徒弟亦有20年，由於過去任職多年長者服務工作，因此早有參與社會服務，不時會義教功夫及自衛術，學生由3歲至80多歲都有。但對於參與社會運動的契機，卻由6月9日100萬人反《逃犯條例》修訂遊行開始，幾乎每次示威遊行、以至衝突現場均無一缺席，甚至走得很前。

然而，陳顯釗坦言自己5年前是一個反對佔中的人，「俾人話我藍絲、淺藍，我兩邊朋友都有，好多師兄弟都係做警察。」但今次反修例運動，卻令他一而再再而三，毅然踏上前線，全因一幕幕揮之不去的衝突畫面，「見到啲小朋友、後生仔俾警察打，一棍棍咁打。我自己作為父母，亦都有好多徒弟，睇到好心痛，同佔中完全兩回事，好多好無辜」。

不忍學生被打站出來 見證多次衝突

自此之後，陳師父於多次示威、衝突都有出現，他形容自己希望做「和事佬」，如果有人爭執或衝突就會上前勸阻，另外如現場發生危險，都可以即時拉走年輕人及老人家，並於現場與示威者傾談，「了解下佢哋諗咩，始終同佢哋相差一段年紀。」未料之後的場面更是一步一驚心。

612衝突當日，陳師父於夏愨道戰線，希望保護學生，「食咗好多催淚彈，以前未試過，就明點解佢哋要包晒保鮮紙、戴口罩，以前會覺得點解你要戴晒口罩、頭盔，好似有啲挑釁，係咪想撩打，經過612就明，因為你係被逼，我喺現場都要戴」。

721元朗無差別暴力事件後，更令詠春師父陳顯釗對警察深感失望，希望義教幫助港人保護自己。（陳浩然攝）

年輕人「本死」 欲勸無從感無奈

到7月1日晚衝擊立法會，他目睹示威者撞毀玻璃，衝入立會的過程，陳師父直言膽顫心驚，「嗰剎那直情飆冷汗、好驚，但佢哋就熱烈歡呼，我心諗呢次真係大件事，好擔心佢哋人身安全，將來點樣處理，個社會會點，我大聲叫佢哋走，走啦你哋嬴咗，唔好留喺度，當然佢哋無聽。」

當晚衝擊前夕，陳師父眼見示威者正衝撞玻璃，當時他向其中一名女子詢問，「你見唔見到衝咗入去，嗰條線已經犯法，好嚴重，你哋有無諗過？」該女子回應：「唔緊要，冇所謂，橫掂政府都話我哋暴徒！」陳師父稱，對狀況感到無奈，亦覺得愈來愈難勸服年輕人離開到安全地方，感覺他們像是「本死」的心態，然而目標卻十分清晰、純真，「目標係反送中、目標係政府」。

在陳師父眼中，這群不惜以身犯險的年輕人，令他無奈但又為之感動，「好叻，好聰明，好多嘢可以做得好好！」在抗爭運動當中，見到他們因共同目標而連成一線，傳送物資、叫口號，團結精神令他印象深刻，「呢個環境嘅文化好犀利，唔係我哋傳統中國人文化，傳統比較自私，佢哋有文化有紀律，如果將呢個文化帶入平時生活，社會就一流」。

721元朗無差別暴力事件後，更令詠春師父陳顯釗對警察深感失望，希望義教幫助港人保護自己。（陳浩然攝）

無差別攻擊後 對警感失望

直至721晚元朗發生無差別攻擊事件，陳師父感到十分憤慨，「點解可以襲擊無辜、手無寸鐵嘅市民，一棍棍咁毆，我哋學過功夫就知會死人！」當晚上環遊行過後，回家看到元朗的暴力場面，「好嬲，好傷心，成晚瞓唔着！」翌日，他更身穿黑衫黑褲回到元朗現場，希望了解前一晚發生的事件，「我住過元朗6年，知嗰啲係咩人，圍村不嬲惡晒！」

回到元朗西鐵站現場一帶，陳師父指當時氣氛猶如靈堂般冰冷，人流稀少、商舖關門，沒有一個警察駐守，於站外他更見到地上有被遺下的藤條，其中一條更被打斷，「當時我諗住係證物，想報警，後尾覺得係嘥氣，報警冇用，嗰啲唔係香港警察，721前嘅香港同721後香港係完全兩個世界，我哋要保護自己，冇人靠喇要靠自己！」陳師父又認為， 612全靠有年輕人的抗爭，令《逃犯條例》修訂暫緩，否則條例通過後，「（警察）總有理由拉你上去（內地）！」

721元朗無差別暴力事件後，更令詠春師父陳顯釗對警察深感失望，希望義教幫助港人保護自己。（陳浩然攝）

義教自衛「可以做嘅盡量做」

這個想法促使他要向更多人，包括記者進行義教，學習自衛的意識及基本應變概念。他表示，希望推動全民尚武，「健身又好，保護自己又好，唔好好似以前咁，以前係安全，而家唔安全，隨時無警察！」他亦表明會繼續義教下去，希望以自己所長幫助社會，「我哋可以做嘅盡量做，我乜都唔識淨係識功夫，所以我一個仙都唔收，你俾錢我我都覺得係侮辱，因為而家香港係好需要！」