【728集會】傳西鐵線大搜捕　天水圍站現大批軍裝　警：有人打交

天水圍站出現大批警員。(網上圖片)

728集會過後，大批市民乘鐵路離開現場。網上傳出警方會在西鐵沿線進行大搜捕。據報，大批警員包括軍裝及便衣人員，盤據在元朗站及天水圍站的非收費區及站外，部份警員手持盾牌，腰掛長警棍，相關圖片亦在網上流傳。

消息傳出後，網上隨即有人呼籲，假如需要返回元朗區的人士，應使用其他交通工具，盡可能不要坐鐵路；亦呼籲他們返家前，應換衫及丟棄一些高風險物品。有市民在上環地鐵站的售票機頂，放有多件並非黑色的上衣，並貼上寫有「返元朗請換衫」的提示字樣紙張。

記者於凌晨零時左右到達元朗西鐵站外，發現有最少3輛警察小巴，西鐵站橋底位置則有多名便衣及軍裝警員，部份警員帶備圓盾及頭盔。但記者甫到現場不久，警員陸續登車離去。而記者抵達天水圍站時，警員已悉數離開。現場消息稱，身處元朗站的警員，有不少守在近南邊圍村的出口外，以防發生上星期的無差別襲擊事件。

警方回覆查詢時表示，昨日(28日)晚上10時許，接獲報案指在天水圍西鐵站C出口，有十多人打鬥。警方到場後發現兩批人士，雙方在調停後和平散去，事件中無人被捕。據悉，事件涉及「連儂牆」撕紙爭執。