【何君堯遇襲】落刀位置近心臟　同事斷手指筋　何稱曾接死亡威脅

立法會議員何君堯今早於屯門「擺街站」時遇襲，事後何於「微博」發新聞稿指，他左上胸被刀刺中，目前沒有生命危險。其後何君堯於facebook拍片回應傷勢，他引述醫生指兇徒落刀位置近心臟，但是肋骨「缷咗力」沒有大礙，「如果佢稍為大力，或是係我避得唔好，就會係致命嘅受傷。」何君堯表示，他兩位同事亦受傷，包括手指筋被刀傷切斷、心臟對開胸部位置中刀，兩人已接受治療。他斥事件為香港區議會直選上黑色的一天，「候選人竟然受到兇徒蓄意的襲擊，競選秩序已經蕩然無存。」

何君堯於個人facebook專頁拍片指，兇徒落刀位置近心臟，但是肋骨「缷咗力」，傷口闊約1.5厘米及深約1厘米。（網上影片截圖） 何君堯FB拍片：兇徒落刀位置近心臟 何君堯於個人facebook專頁拍片指，多謝各位香港及內地市民關心，他指今早於區內擺街站時遇襲，「我以為自己受傷係好輕微，嚟到醫院醫生話畀我聽，好彩兇徒攻擊你時，你反應快！」何君堯表示兇徒落刀位置近心臟，但是肋骨「缷咗力」，傷口闊約1.5厘米及深約1厘米。 何稱其中一同事 手指筋被刀傷切斷 「如果佢稍為大力，或是係我避得唔好，就會係致命嘅受傷。」何君堯表示，今年七月他曾接獲死亡威脅，曾安排同事照顧其人生安全，「今朝早嗰兩個同事，都為咗我受傷，佢都切斷咗手指筋。」他指另一位同事心臟對開的胸部位置，亦被疑兇「劏咗一刀」，兩人被前已接受治療。 義工留意附近情況 電光火石間拍片紀錄 「好希望香港困擾咗，我哋幾個月嘅亂事，係可以早啲完結，止暴制亂係好重要！」何君堯稱多謝街站義工協助，他指平日義工會留意附近情況，並會拍攝最新情況，「能夠喺電光火石之間錄低佢（遇襲情況），並且係交畀警方。」

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何君堯於「微博」發新聞稿指，他左上胸被刀刺中，已即時送到急症室接受醫護人員治理，目前沒有生命危險。 政府新聞處：絕對不容忍任何暴力行為 政府新聞處表示，立法會議員何君堯今日（11月6日）上午在屯門被人用刀刺傷，政府發言人強烈譴責是次襲擊行為。警方已拘捕一名涉案男子，並會深入調查案件。發言人表示，香港一向是多元、包容的社會，市民表達意見時應該和平理性，互相尊重。政府亦絕對不容忍任何暴力行為，警方會繼續嚴正執法，保障社會安寧。 男疑兇利刀插向何君堯 三人受傷 事發在今日（6日）早上八時許，何君堯與其競選團隊在屯門啟豐園商場地下「擺街站」時遇襲。當時一名身穿藍衫及戴鴨舌帽的男子，手持鮮花走向何君堯，他指能否與何合照，何君堯指可以，對方於是伸手入袋內。當時戴鴨舌帽男疑犯，突然取出黑色長利刀，插向何君堯，戴鴨舌帽男疑兇被多人制服在地面，負傷的何君堯幫忙制服疑犯。 警方表示，何君堯被可疑人斬傷，他清醒由救護車送院治理，事件中有三人受傷，包括何君堯、何君堯助理及疑兇。警方仍在調查中。男疑犯當場被捕。

何君堯回應遇襲事件全文：

首先感謝各位關心我的支持者、朋友和媒體，本人今早在屯門樂翠區進行街站宣傳，期間遭受兇徒蓄意持刀襲擊。過程中，我的左上胸被刀刺中，已即時送到急症室接受醫護人員治理。目前我沒有生命危險，正在留院接受手術治療。另外有兩位同事，一位手部受刀傷，一位雙手及手臂受傷。 兇徒亦已被拘捕。感謝醫院及警方對我及我們團隊的幫助。

最近建制派已經被黑色勢力的威嚇所籠罩，辦事處和宣傳品被刑事毀壞、候選人被抹黑，今早甚至是香港區議會直選上黑色的一天，候選人竟然受到兇徒蓄意的襲擊，競選秩序已經蕩然無存。

人間正道是滄桑，今天，我何君堯雖然受傷了，雖然這個競選氣候已經不公和失去秩序了，但我仍然會無畏無懼。因為香港已經亂夠了，正如我的選舉口號：穩定勝於一切，我們要止暴制亂，讓香港社會回復安寧！