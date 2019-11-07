【何君堯遇襲】中刀翌日　各侯選人未有擺街站　民建聯海報遭𠝹爛

昨日(6日)立法會議員何君堯於屯門啟豐園商場地下擺街站時遇襲，兇手當場被捕。（網民Wong Sun Fai‎上載至fb巴打絲打Facebook Club）

周三（6日）早上，立法會議員何君堯「擺街站」時遇襲，受傷送院。事隔一日，今早（7日）何君堯遇襲的屯門啟豐園商場對開，未見有侯選人在場擺街站，亦未有擺放任何宣傳品，何位於屯門美樂花園的議員辦事處未見有人聚集。記者於區內巡視，由海翠花園至美樂花園一段道路，只得侯選人盧俊宇的海報，未有何君堯的競選團隊宣傳。而附近的湖翠路「蝴蝶選區」則有一條民建聯海報遭𠝹爛。

同區侯選人盧俊宇：對襲擊事件予以強烈譴責

翻查資料顯示，何君堯參選屯門樂翠選區，同區參選人包括民主黨盧俊宇、無黨派蔣靖雯。昨日何君堯遇襲後，民主黨盧俊宇接受香港01訪問時指，對襲擊事件予以強烈譴責，認為在社區內任何人被暴力對待以致受傷，都是不能接受，並誠心祝福何君堯早日康復。

何君堯「擺街站」遇襲 施襲男當場被捕

事發在昨日（6日）早上八時許，何君堯與其競選團隊在屯門啟豐園商場地下「擺街站」時遇襲。當時一名身穿藍衫及戴鴨舌帽的男子，手持鮮花走向何君堯，他指能否與何合照，何君堯指可以，對方於是伸手入袋內。當時戴鴨舌帽男疑犯，突然取出黑色長利刀，插向何君堯，戴鴨舌帽男疑兇被多人制服在地面，負傷的何君堯幫忙制服疑犯。疑犯當場被捕，事件中何君堯及其兩名同事亦受傷。

政府新聞處：絕對不容忍任何暴力行為

事發後，政府新聞處發新聞稿指，昨日（6日）上午立法會議員何君堯在屯門被人用刀刺傷，政府發言人強烈譴責是次襲擊行為。警方已拘捕一名涉案男子，並會深入調查案件。發言人表示，香港一向是多元、包容的社會，市民表達意見時應該和平理性，互相尊重。政府亦絕對不容忍任何暴力行為，警方會繼續嚴正執法，保障社會安寧。