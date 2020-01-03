【元旦遊行】少女短訊求救後失聯　親友撲警署尋人、衣物贈保釋者

元旦遊行（1月1日）警方於銅鑼灣截查464名人士，調查後現場釋放177人，其餘287人涉嫌非法集結被捕，被捕人中估計有近百人拘留在北角警署。今早(3日)仍有家長及社工在警署外留守，有人收集一批鞋及衣物，放在警署門外，讓被捕人士保釋後可穿上。有被捕者的母親一連兩日到警署送物資，她稱仍未能接觸愛女。另一送物資的市民姚小姐指，其中學同學被捕後，偕事主親人撲警署尋人，她指友人被捕後稱「我被警察圍住」便失聯。

至周五早上被捕人士仍未保釋，據了解有人收集多對鞋，放在北角警署門外，讓被捕人士保釋後穿上。（黃偉民攝）

送食物到北角警署的姚小姐表示，事發在一月一日晚上，當日其中學女同學小惠於銅鑼灣一帶被捕，「佢元旦晚上係SOGO被捕，佢係Whatsapp同我哋講（被捕）。」姚指，友人最後上線時間為晚上八時，於是朋友間翻查網上被捕人士相片，赫見朋友被拘捕，「我搵到佢媽咪後，佢媽咪再去警署問，先知佢係北角警署到。」

女兒被捕 母連日到警署送物資

姚小姐表示，當日朋友稱自己只是行街、並非示威者，姚指朋友沒有身穿黑衫及無裝備，因此被捕原因不明，對方只是透露：「我被警察圍住！」她說出自己身分證號碼後便失聯；另外一名送物資予「被捕女兒」的母親指，她一連兩日到警署送物資，事前需要向警方登記，但是不能見被捕人士。她指昨日亦有到場送飯，「我只係知道佢係到（警署），但係我就接觸唔到佢，暫時唔知佢幾時放！」

截查464名人 287人涉嫌非法集結被捕

元旦大遊行警方於銅鑼灣進行大規模截查並拘捕287，被捕者分送多間警署。日前警方否認銅鑼灣行動是濫捕，稱遊行宣布終止兩小時後，警方截查464名不肯離開人士，調查後現場釋放177人，拘捕287人，涉嫌非法集結。有協助被捕人士的律師表示，北角警署內最少有180名被捕人士，目測年齡最少約16歲，亦有年輕的已婚人士，暫時無人投訴遭警暴，亦無人受傷，大部分人稱路過被捕，暫涉非法集結被捕。