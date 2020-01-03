【元旦遊行】19歲仔被捕單親母警署淚崩　泣訴政見分歧母子變仇人

「我唔知點算！我唔知點算！咁辛苦養到佢咁大個！」北角警署高高的水馬外，雙眼通紅的單親媽媽Eva（化名）日夜留守，等待19歲兒子獲釋。過去半年， Eva因政見分歧，與兒子關係跌至冰點，她形容與兒子關係變得猶如「仇人」，曾足足有一個月，兩母子不瞅不睬。元旦日深夜，她接獲電話通知，兒子因遊行被捕，「我真係好擔心，唔想我個仔人生有咩污點、留案底。」Eva在警署門外淚崩，哭訴擔心兒子前途盡毀，「被捕者需為自己人生、犯事後果負責，無人可以為佢人生負責！」

今早（3日）有家長及社工在警署外留守，有人收集一批鞋及衣物，放在警署門外，讓被捕人士保釋後可穿上。（黃偉民攝）

大家成日係屋企都唔講嘢，大家都好似仇人！我好心痛，如果我個仔有份參加破壞，我更加之心痛！ Eva（化名）被捕人士母親

中學老師來電指 其子於示威中被捕

元旦日晚上11時許，Eva接獲兒子的中學老師來電指，她19歲的兒子，於銅鑼灣被捕。Eva當刻六神無主，透過民陣的法律團隊，知悉兒子在北角警署扣留。「我唔知點算，咁辛苦養到佢咁大個！我真係好擔心我個仔，唔想我個仔人生有咩污點、留案底。」這兩天，Eva隻身到警署外守候，與其他被捕者親友等待保釋日。

因政見分歧 與兒子爭執

「嘈過無數次，試過成個月都唔講嘢，大家都唔講嘢，個家庭都撕裂喇！」回想過去半年因政見分歧，經常與兒子爭執，她坦言「誰是誰非」難用言兩語解釋，她指不反對市民表達訴求。作為家長，Eva並不希望兒子上前線，「無錯！你哋為香港爭取未來，但係未爭取未來前，推一大班人出去，佢哋無咗佢嘅未來。」

她跟記者傾談期間，區議員黎梓欣上前協助，也跟Eva分享自己約14歲時時，也因關心社運，跟家人也有爭拗，「屋企內，可以有政見唔同」，她試著好言安慰，也告訴Eva，坊間的求助方法。Eva只回應：「邊個做特首，我唔理，我只想要安居樂業。無㗎啦，佢（兒子）人生完啦！」

我唔埋你哋啲訴求係乜嘢，我唔想啲仔女參加。我哋唔做偉大的人，我只係想做一個小市民。 Eva（化名）被捕人士母親

Eva哭訴：我要生要死，都唔畀佢出去！

「我唔想個仔做唔守法嘢，用我個仔嘅人生，幫你哋去衝、去攞票，不過佢第日無架啦。」Eva指，她等到兒子15歲時，才讓他上網，兒子平時喜歡瀏覽「連登」，平日亦有參與不同類型示威活動，每次兒子都是靜悄悄離家，「我要生要死，我都唔畀佢出去，佢講大話呃我返工。」Eva指近期太多示威，她不想經常打電話「約束」兒子，想不到新年伊始，兒子於示威中被捕。

擔心兒子留案底「無人可為佢人生負責」

「如果因為呢場運動，令佢哋留案底，我真係想死！我可以用我下半生去維護佢，你哋可以咩？」淚崩的Eva認為，被捕者需為自己人生、犯事後果負責，「我好心痛，如果我個仔有份參加破壞，我更加之心痛。無人可以為佢人生負責，佢只可以為自己負責！」

「根本你哋每次搞遊行，根本無可能評估係『和平』！係一少部分人『連累』大部分人，你哋根本控制唔到，嗰少部分人！」 Eva（化名）被捕人士母親