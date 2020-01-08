【武漢肺炎】大學復課即爆懷疑個案　中大武漢返港宿生可自願隔離

武漢出現不明原因肺炎個案，本港至周二晚（7日）累計共有30宗個案，當中三分之二已排除感染「武漢肺炎」。中大周一（6日）開始第二學期後，聯合書院伯利衡宿舍及和聲書院先後有3名曾到訪武漢的內地宿生出現徵狀，均需送院治理；理大及香港演藝學院也各有一宗。 本港院校正陸續復課，《香港01》向各大院校查詢有關應對武漢不明肺炎的措施。嶺大表示，如有懷疑個案，校方指會按照衞生署的指引通報。據了解，中大校方已召開內部緊急會議，亦有宿舍實行自願隔離措施。

中大教職員：十個學生有八個戴口罩

中大回應指，各書院將會推出相應的措施提升衛生，校方將向學生及職員發放電郵，提供預防措施的資訊，並提醒他們須時刻保持良好的個人及環境衛生，若有感到不適或顧慮，可前往大學保健處進行檢查。

據知，中大校方昨日已就武漢不明肺炎一事召開內部緊急會議，討論如何應對；亦有宿舍實行自願隔離措施，從武漢回港學生可按照個人意願，獲安排入住一人房。有教職員向記者表示，中大校內防疫氣氛明顯加強，周二見到不少師生均佩戴口罩，「不知是否心理作用，大家明顯更關注自己的健康情況，十個有八個人都戴上口罩！」

理大回應指，校方已加強校園、宿舍內的清潔和消毒，並建議剛從武漢回港的員工及學生，回港後14天應密切注意體溫及身體狀況，並戴上外科口罩。如有不適，應立即求診，並知會校方。另外，校方已向全體師生員工發電郵，提醒他們做好個人衞生預防措施。

中大1月6日開始第二學期，不少學生戴口罩預防病菌。（梁鵬威攝）

科大提供口罩及酒精搓手液予宿生

香港大學發言人回覆指，大學有既定的防範、通報和應對機制，目前已制訂快速應變計劃，會密切留意校内情況，與不同持份者保持聯繫，並繼續透過校内通訊為大學成員提供健康指引。校方已加強校園内的消毒和清潔工作，大學的醫療保健處經已發電郵，提醒學生和教職員要注重個人和環境衛生，預防肺炎和呼吸道感染，在外應採取的預防措施和需要注意的事項，回港後如有發燒或其他病徵應立刻求診等。

科技大學表示，若大學發現有懷疑個案，會按衞生防護中心指引向其通報。校方指，已加強在校園公眾設施以及宿舍等地方的清潔與消毒工作，並提高各清潔員工的衛生意識。大學亦於宿舍提供口罩及酒精搓手液予宿生及員工使用，並加強宣傳，提醒同學和教職員應時刻保持個人衞生。

中大1月6日開始第二學期，不少學生戴口罩預防病菌。（梁鵬威攝）

教大加設酒精消毒液機

嶺南大學回覆指，一直密切注意情況，於上星期向全校師生發電郵，轉告衞生防護中心發布的消息和建議，並提醒注意個人衞生，校方亦已加強校園的清潔和消毒。如有懷疑個案，嶺大指會按照衞生署的指引通報。

教育大學回覆指，因應武漢近日出現不明肺炎個案，校方已經即時加強校園清潔，範圍包括學生宿舍、課室及其他公共設施，以1:99漂白水消毒升降機按鈕及大門扶手，以及加設酒精消毒液機等。此外，校方亦已向全體師生發出通告，呼籲他們注意個人衛生；如有感冒或發燒徵狀，應立即戴上口罩，並盡快求醫。

↓↓武漢肺炎↓↓

浸會大學表示，已加強校園的預防措施。所有人多使用的校園設施，例如溫習室、圖書館、學生宿舍、洗手間、課室、考試場地、診所、電梯和電梯大堂等，都已增加清潔和消毒次數。校方又稱，已向全體教職員和學生發出通告，提醒他們注意個人衞生，如從外地回港後出現發燒或其他病徵，應立即求診，告訴醫生最近曾到訪的地方，並佩戴外科口罩，以防傳染他人。

城市大學表示，已加強校園的清潔和消毒措施，並於各處安裝了酒精搓手液機及提供外科口罩予有需要人士使用。校方又透過大學公告提醒所有教職員及學生，保持良好個人衞生習慣和採取健康的生活方式；若有懷疑個案，會通報衞生署衞生防護熱線。