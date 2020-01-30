【武漢肺炎】石硤尾邨發現蝙蝠屍體　區議員：1823無人聽

(陳永武攝)

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現場已用膠欄圍住。(陳永武攝)

武漢肺炎疫情持續，有指蝙蝠底是病毒宿主，市民聞蝠色變。昨日(1月29日)深夜約11時，有居民路經石硤尾邨服務設施大樓對開時，發現一隻蝙蝠屍體倒臥在花槽位置，身體捲曲。該名居民隨即通知當區區議員處理事件。
石硤尾區議員冼錦豪在FACEBOOK發帖文指：

有街坊報稱美薈樓下發現蝙蝠屍體1823 繼續冇人接聽

打去食環hotline，因在房署範圍，食環唔處理

已通知房署及管理處

23:35 已蓋棺 

23:5X 保安已報漁護處，漁護處派員嚟緊

00:52 現場已圍好

街坊請勿靠近

警方於今日(30日)凌晨零時14分接獲報案，指深水埗窩仔街石硤尾邨發現動物屍體。警員到場後，發現一隻蝙蝠屍體在花槽上。《香港01》記者到場了解，該蝙蝠被人用紙皮盒遮蓋住，紙盒上貼有一張便條，寫上「有蝙蝠屍體，街坊勿近，by區議員豪仔」，相信紙皮盒由區議員蓋上。直至凌晨2時，仍未有相關政府部門到場撿走蝙蝠屍體。

蝙蝠其實並非只在山洞中出沒，本港市區亦有不少蝙蝠蹤影。據漁護署資料指出，本港屋苑、公共休憩場所見到的蝙蝠，多為「短吻果蝠」。牠們會寄身在植物之中，如用蒲葵或大絲葵的葉結巢。牠們雖是哺乳動物，但亦能傳播花粉及散播種子。

區議員用紙盒遮蓋蝙蝠屍體。(陳永武攝)

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