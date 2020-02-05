【武漢肺炎．直播】世界夢號三內地人確診　三名船員發燒需隔離

「世界夢號」三內地旅客確診武漢肺炎，郵輪今早（5日）緊急返抵本港，衞生署人員登船檢驗。周一（3日）星夢郵輪接獲中國部門通知，「世界夢號」上月越南航次，有三名中國旅客確診感染新型冠狀病毒。昨日，郵輪接獲台灣當局緊急通知，所有旅客不能於高雄港下船，因此取消原定行程返港。現場可見，船上旅客均戴上口罩，其間有人船上大叫「可唔可以救吓我哋？」並指未知何時可下船。

「世界夢號」三內地旅客確診武漢肺炎，郵輪今早（5日）緊急返抵本港，衞生署人員登船檢驗。（鄧詠中攝）

1315：衞生防護中心港口衞生科總港口衞生主任梁耀康醫生稱，世界夢號船上有1800多名旅客及船員，九成人為香港人，其他為外籍人士，沒有內地人士。梁耀康稱，世界夢號郵輪上一批遊客於1月19日於廣州南沙上船前往越南，至1月24日落船，發現有三名內地人士確診武漢肺炎。1月19日至1月24日的旅程上，船上共有4000多名遊客，以及1800多名工作人員，他們全部於1月24日已落船，4400多人於內地落船，200多人於內地落船。而目前抵港的世界夢號上的1800多名遊客是沒有與曾確診內地遊客接觸。

今早，世界夢號抵港後，衞生署人員已立即上船，對船上人士進行檢疫，於檢疫工作未完成前，船上全部乘客及員工不可落船。而目前船上有1800多名遊客及1800多名工作人員，根據他們的健康申報，約有30名員工聲稱曾出現病症，大部分病症為輕微咳嗽及喉嚨痛，當中有三人曾發燒，現已退燒，情況穩定，另有一名員工對乙型流感陽性反應，目前三名員工會進行隔離及進行新型冠狀病毒肺炎的測試，其餘聲稱有病症的員工亦會拎取他們的樣本，前往醫院進行檢測。

至於1月24日有200多人於香港苟船，曾與上一批確診患者同船的人士，梁耀康稱，已與船公司聯絡，取得乘客資料，對他們進行接觸者追蹤。而船公司表示，上一批旅客上船後，郵輪已作適當消毒。

1255：另一乘客李小姐則指，由昨日被台灣拒入境至今，郵輪上沒有透露任何最新情況，只是叫人耐心等候，以及可在船上自由活動或在房內休息。李小姐稱，2月1日上船前，所屬旅行社永安旅遊有問團員是否要上船，惟當時永安強調船上沒有內地人，是由永安包團，亦沒有透露1月19日曾有人於船上確診，李小姐對此感到生氣，認為1月19日已有人確診，為何2月1日時仍叫數千人上船，她認為現時回港被隔離是「無得揀」的情況。

1240：船上乘客吳先生稱，郵輪昨日已抵達高雄碼頭，要落船時才收到通知稱台灣不讓上岸，吳先生稱理解台灣不讓上岸的決定，惟不滿郵輪的安排，因回航時，郵輪上一直沒有廣播向乘客解釋現時情況，以及回港後會有何相關處理程序，亦不知郵輪會如何確保乘客安全。吳先生稱，今早有上千名人士在餐廳等候3小時，惟沒有得到任何消息，最後只好自行返回房間。

吳先生認為郵輪公司沒有透明度，而旅行社更是有意隱瞞。吳先生稱，上船前旅行社有通知要否繼續進行行程，惟沒有告知1月19日至24日期間，船上曾有確診個案，「如果知有疫情大部分人唔會上船。」

1230：船上乘客劉先生表示，郵輪起程抵達越南落船後，始知有三名中國籍人士確診。問及會否擔心要進行隔離，劉先生指，若安排妥當，有足夠的物資，而船上大部分是港人，認為要進行隔離是無可厚非，只希望在不影響他人的情況下，安然渡過便好。劉先生稱，現時針對船上的人員，最好的方法是量體溫、確保乘客沒有身體問題，始可以讓乘客歸家。劉先生又稱，原本此次旅程目的是去旅行當地買口罩，不只是為了玩樂。

1220：衞生署衞生防護中心將於今午1時許會見傳媒，就世界夢號檢疫工作的最新進展進行匯報。

1215：船上乘客Ｍ小姐表示，有指今日早上８時可以下船，但是至中午12時仍未收到消息。她指職員安排他們到餐廳用膳，「都可以食嘢、都有娛樂，剛剛話可以入房休息！」Ｍ小姐稱目前手頭資訊有限，其後船上作出廣播指，由於船員未完成檢疫，要延遲乘客下船時間，「我覺得政處理得唔好，安排得慢！」她指目前衛生署及海關人員，仍未上船為他們檢驗或進行其他工作。

1200：「最想上岸返香港回家，最希望大家都無事。」船上乘客陸先生表示，昨日到高雄一帶海域，他們於2月2日上船，至昨日（4日）才知道早前有三名內地人確診。他指現時船上沒有事發生，以及沒有衛生署人員上船。「仍未知何時可以下船，餐廳都有開，職員有到場工作，大家都可以食飯！」乘客陸先生表示，他們等待很多小時，但仍未知何時可以下船。他指船上的VIP房間管家指，目前船上沒有人不適。「我覺得政府一塌糊塗，只係唔希望有人中招！」

1147：世界夢號內旅客仍未能下船，其間有人於露台位置查看。

1115：其間有人船上大叫「可唔可以救吓我哋？」並指未知何時可下船，一名男乘客大叫：「只是說未完成清關手續，未有說明任何衛生署人員登船問題，目前全部人不得下船！」

1100：現場可見，船上旅客均戴上口罩，包括小朋友及長者。

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世界夢號取消前往高雄 提早返航香港

至周二（4日）接到台灣當局的緊急通知，因三名曾參加1月19日航次之中國內地旅客確診感染新型冠狀病毒，「世界夢號」所有旅客將不能於高雄港下船。世界夢號取消原定前往高雄的行程，並提早於早上9時返航香港。

星夢郵輪表示，雖然「世界夢號」於1月24日返航南沙時，全體旅客均接受了嚴格的體溫檢測，接受南沙疾控中心的新型冠狀病毒測試，全部呈陰性反應。由於確診者14天的病毒潛伏期，台灣當局為安全起見，拒絕旅客於高雄港下船。

星夢郵輪​1月24日起 暫停接收所有湖北籍旅客

通告指出，由1月24日起，星夢郵輪暫停接收所有湖北籍旅客，航次停收中國內地旅客。所有登船旅客及船員，均有提交健康聲明並接受體溫篩查。星夢郵輪指，已全面執行嚴格衛生防疫措施，包括於全船高頻次衛生消毒、公共及客房空間通風、船員工作前體溫監測及要求其配戴口罩、嚴密監測旅客及船員的健康狀况等。

取消香港出發至那霸行程

星夢郵輪表示，經評估疫情的最新發展之後，取消「世界夢號」原定周三（5日）從香港出發那霸的旅程。受影響旅客將獲退還已支付之費用，包括艙房費、港務費和預先支付給星夢郵輪的岸上觀光費用。