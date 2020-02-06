【武漢肺炎】世界夢號旅客個人物資短缺　李小姐：血壓藥隨時唔夠

「世界夢號」1月19日由內地前往越南航次，近日有8名內地人確診武漢肺炎。三千多名旅客及船員滯留一日，今午（6日）星夢郵輪發言人證實，衛生署即將上船，為旅客進行體溫測試和健康申報。旅客李小姐認為船公司及永安旅遊安排欠妥，「大公司要估計風險，公司上都有損失，其中影響到每一個人！」李小姐指丈夫的血壓藥所餘無幾，希望署方人員盡快完成檢疫，讓旅客可以回家自我隔離。

世界夢號周一接通知旅客確，郵輪返港後逾1800乘客滯留船上。（鄧詠中攝）

血壓藥所餘無幾 回家後自我隔離14日

世界夢號三千多名旅客及職員，於啟德郵輪碼頭滯留一日多，至今午（6日）船公司確認衛生署即將上船，為旅客進行體溫測試和健康申報。旅客李小姐表示，近日船上氣氛尚可，大家未有為滯留鼓譟。

「其實我都擔心，本身無諗過有機會畀人隔離！」李小姐稱目前希望可盡快登岸，與丈夫回家自我隔離14日。「我老公嘅血壓藥都用得七七八八，一啲女性衛生用品同衣物都唔夠！」

李小姐：永安旅遊同船公司安排欠佳

李認為，今次永安旅遊及船公司安排欠佳，由於登岸後會自我隔離14日，她坦言工作會受到影響。「極不方便同好無奈，好嬲永安旅遊，點解咁大間公司唔估計風險！」

對於昨日永安旅遊指「世界夢號」出發前，仍未接獲中國當局通知疫情消息，李小姐認為永安是推荐責任，未有考慮好旅客安全，「一句話就落閘否認，真係好唔負責任！」她指日後會向永安旅遊追討，現時已向自己的保險公司查詢有關賠償事宜。