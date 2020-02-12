【武漢肺炎】長康商場變死城　有酒樓關門14日：保障員工客人健康

青衣長康邨康美樓，自爆出有兩名住戶確診感染新型冠狀病毒(俗稱「武漢肺炎」)，長康邨有如「生人勿近」一樣。連帶附近的長康2商場，亦變成「死城」。

該商場三層高，設有銀行、便利店、快餐店、酒樓、茶餐廳、家品店、髮型屋、超級市場及連鎖藥房等，一般屋邨商場應有的商店都有。但除了茶餐廳、便利店及連鎖快餐店外，大部份店舖均落閘暫停營業。

位於商場地下一間酒樓，在門外貼上告示：「各位街坊好友，由於現在疫情嚴峻，我們為保障員工及客人健康，2月11日至2月24日，暫停營業」，即關門落閘14日，變相自我「隔離」；樓上的連鎖藥房萬寧亦沒有營業。

商場內中醫診所仍然提供診症服務，門外貼出告示，求診者必須戴口罩及測量體溫，如發燒、咳嗽、14日內到過內地等，則必須前往急症室。此外，商場毗連街市，但街市內只有少數菜檔及雜貨店有開門營業。

有長康邨居民直言，疫情持續，除了返工外已甚少外出。平日多在荃灣區街市購買足夠數天的食物，在家用膳減少感染機會，故商場店舖落閘，對其影響不算太大。豈料卻爆出康美樓廁所排氣管懷疑播毒，反而令家人感到不安。

有酒樓關門14日。(陳永武攝)