【海關殉職】關員黃焯梆最高榮譽出殯　遺體安葬浩園

今年1月21日晚，海關淺水巡邏艇在沙洲追截走私船期間翻沉，船上關員3死2傷，政府決定以最高榮譽喪禮，為3名殉職關員舉殯。殉職3人當中，最年輕的港口及海域科海域行動課26歲關員黃焯梆，昨晚（23日）假紅磡世界殯儀館設靈，行政長官林鄭月娥、政務司司長張建宗及海關關長鄧以海等高官，均有到場致哀。黃焯梆今早（24日）舉殯，遺體將安葬「浩園」。

周一（24日）舉殯的黃焯梆，喪禮分為兩部分。早上9時30分，首先在紅磡世界殯儀館地下靈堂內，舉行傳統悼念儀式。海關關長鄧以海到場致意。（陳蕾蕾攝）

殉職關員黃焯梆今日（24日）舉殯，海關關長鄧以海到場致意。除海關人員外，政務司司長張建宗、律政司司長鄭若驊、教育局局長楊潤雄、保安局局長李家超和警務處處長鄧炳強，以及消防處、駐港解放軍亦有官員到場。喪禮分為兩部分，早上9時30分，首先在紅磡世界殯儀館地下靈堂內，舉行傳統悼念儀式。

早上10時15分，在靈堂內及殯儀館外舉行官方儀式，為尊重家屬意願，謝絕新聞記者進入靈堂採訪或拍攝喪禮儀式。早上11時，儀仗隊殯儀館外列隊奏哀樂，數十名海關同袍在殯儀館外列隊，向黃焯梆作最後致敬，步操送載著黃焯梆靈柩的靈車離開殯儀館。海關人員早上11時30分在昂船洲昂船路政府船塢H座海關船隊基地向黃焯梆致最後敬禮。

海關人員致送花圈，步操送別同袍。（蔡正邦攝）

上午11時35分，黃焯梆靈柩抵達海關基地，儀仗隊在海域行動課大樓對開列隊奏哀樂，海關同袍神情肅穆致送花圈。靈車圍繞基地一周，海關船隻響長號致哀，海關人員列隊作最後敬禮。

黃焯梆靈柩蓋上特區區旗，由儀仗隊引領、海關同袍扶靈下，下午1時許進入浩園，他的親友到浩園送別。大批海關同袍到場，眾人靈柩敬禮，然後低頭默哀兩分鐘。下午1時10分靈柩入土為安，海關關長鄧以海及同袍逐一向靈柩獻花。

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事發於上月21日晚上9時許，載有5名關員的CE13海關淺水巡邏艇，在屯門龍鼓灘對出沙洲海面進行反走私行動期間，疑因撞擊翻沉。水警趕抵先將其中2名關員救起，消防蛙人則在20分鐘後，於「軚房」救出其餘3名關員，惜3人送院搶救後，全告不治。

3名殉職關員包括女高級關員吳詠敏（43歲）、署理高級關員黎志恆（39歲）及關員黃焯梆（26歲）。黃焯梆最先出殯，而另兩人將於下月5日及11日，同樣以最高榮譽喪禮舉殯，遺體亦會安葬浩園。