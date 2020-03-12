【1.19集會】4警遭包圍私了　頭骨破裂遺磚頭碎　7男被捕最細13歲

民間集會團隊1月19日發起「天下制裁」中環遮打花園集會，其間爆發衝突，4名警民關係組警員遭圍毆至頭破血流。事隔近2個月，警方昨日（11日）拘捕7名涉案男子，年紀最小僅13歲。毒品調查科（行動）鄒旺忠警司表示，事發時現場混亂，警員被包圍並退至長江中心外。其間有示威者用雨傘、伸縮棍及磚頭襲擊警員，有警員頭骨破裂、需做手術移除頭部的磚碎。

有便衣警員疑遭「私了」頭破血流。（香港01直播畫面）

示威者襲擊警員 有警員被打至頭骨破裂

鄒旺忠稱1月19日中環遮打花園遊行，至下午約4時起，有示威者拆毀路邊鐵欄、以雜物堵路及破壞交通燈。為保障公共安全及公共秩序，警方派出警民關係組人員到集會地點附近，與主辦單位溝通並要求終止該集會。警方中區警民關係組人員協調時，現場情況混亂。

其間有人襲擊警員及拳打腳踢，警員退至長江中心外時，繼續被示威者包圍，有人用雨傘、伸縮棍及磚頭襲擊警員。「有同事被打至頭骨破裂，需要接受手術將頭部嘅磚頭碎塊移除，以免引起傷及腦部，至今仍然未康復。」鄒旺忠表示，4位遇襲警員受到不同程度身體傷害，包括有警員頭部有裂、手指骨折需接受手術。

拘7名本地男子 最細13歲

警方經調查及翻查閉路電視片段，昨日（3月11日）警方分別於觀塘、黃大仙、西營盤及將軍澳拘捕7名本地男子，他們介乎13歲至34歲，報稱為學生、送貨工人或無業。

警方檢獲被捕人犯案時所穿的背包、衣物及鞋。「個13歲被捕人年紀比較細，我哋覺得唔適合去羈留佢。」警方指，該名13歲被捕男童獲准保釋，需於今日下午向警方報到。其他人有機會被落案檢控，案件仍在調查中。

↓ 4名警民關係組警員遇襲情況 ↓

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足夠證據顯示被捕人士 直接及間接襲擊警員​

鄒旺忠指出，案件中有6名人士為20歲以下的青少年，對於年輕人牽涉暴力案件感到憂慮，「唔好輕易受人鼓動，以為係人多地方犯法係無事，而作出犯法嘅行為。」他指，警方不容忍任何暴力及非法行為，不論被捕人士的訴求是甚麼，如果以暴力手段達至任何目的，警方是不能夠接受。

對於有指警員未有出示委任證，其後遭到示威者襲擊。鄒旺忠稱，從當日影片可見，事發時現場情況混亂，當時有示威者故意刁難警員。有記者查問被捕人士有蒙面，警方用甚麼方法找出疑犯身份？鄒旺忠指出，警方透過翻查沿路的閉路電視、現場所錄影片段，鎖定有份襲警員的涉案人士，有足夠證據顯示被捕的7名男子，有包圍、直接及間接襲擊警員。

警民關係組警員遇襲 遭圍毆至頭破血流

今年1月19日，民間集會團體發起「天下制裁大遊行」，當時只獲准於中環遮打花園、遮打道行人專用區舉行集會。當在高等法院外金鐘道戒備，更有大批防暴警員戒備，巡視中環站情況及截查在場人士。至下午4時許，有警民關係組警員到會場要求中止集會，遭10多名黑衣示威者圍毆至頭破血流。受傷警員被送往瑪麗醫院治理，當晚警務處「二哥」蕭澤頤及港島總區指揮官郭柏聰等高層前往探望。