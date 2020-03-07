逾半影像性暴力受害人識施害者　性愛過程被偷拍女生：人生被毁

智能手機普及，偷拍及散佈私密影像、短片等「影像性暴力」問題愈趨普遍。風雨蘭2019年接到有關影像性暴力的求助達37宗，較2018年的7宗激增。關注婦女性暴力協會今日（7日）舉行記者會，發布相關調查結果，指約54%侵犯者與受害人認識，惟現行制度對受害人保護不足，近七成曾嘗試報警的受訪受害者被拒落案。 有男受訪者被前女友以偷拍的性愛片段要求復合，報警被拒落案；亦有女士得悉被偷拍性愛片段後患上創傷後遺症，感到整個人生被摧毁。另有私影模特兒同意拍攝不公開私密照後，相片被攝影師私下在網上公開，網站負責任以不受本地法律管制為由，拒刪照片。

左起為關注婦女性暴力協會 總幹事王秀容、倡議幹事簡敏棋。（鄧穎琳攝）

風雨蘭2019年接到「影像性暴力（Image-Based Sexual Violence）」求助達37宗，比2018年的7宗大增。平均每7個求助者中，有一人遭遇性暴力。而過去3年共48宗求助的受害人全屬女性，當中逾八成為15至34歲。主要涉及偷拍私密影像、散播私密影像、性勒索或移花接木。風雨蘭相信與問題嚴重及加強宣傳有關。

關注婦女性暴力協會為了解本港「影像性暴力」情況，在2019年5月至2020年1月進行問卷調查，以網上問卷收集了206名受害者（187女、18男、1跨性別）遭受「影像性暴力」的經歷，並與11人及1社會服務機構同工進行深入訪談。

協會總幹事王秀容促政府參考英國、澳洲等地做法，加強管制及修改法例。（鄧穎琳攝）

逾半受害人與施害者相識 最常見是伴侶關係

調查發現，影像性暴力的行為多屬相關行為，包括偷拍（34%）、散佈或被要脅傳閱（28%）、偷窺（19%）等。當中逾半（54%）受害人與施害者認識，比陌生人（37%）及不知身份（9%）更多。而在相識者中，最常見是伴侶關係（27.6%）。更有29人表明曾有自殺念頭。

不知情下被偷拍性愛影片 女生：猶如被圍觀強姦

受害人F小姐（化名）形容，得悉自己在不知情下被拍下性愛影片，影片更被侵害者分享予朋友，令她難以接受，心理極大創傷，患上創傷後遺症，每日都活在惶恐中，多次企圖自殺：「我沒想過要給人看性愛過程、沒想過有被拍下，（影片被分享）與在街上被圍觀下強姦無分別，摧毁了我的生命及整個人生。」

F直言，「五年後發布、十年後發布亦一樣，恐懼及傷害是無止境的」，故她不時會上成人色情網頁、討論區翻看自己被偷拍的影片有否流出，形容其壓力及痛苦非一般人能感受。

近七成影像性暴力受害者遭警拒落案跟進

協會倡議幹事簡敏棋指，51名受訪者表示曾嘗試報案，但近七成（35人）遭警察拒絕落案，有19宗警方要求刪除影像或警告了事，最終只有4宗案件勝訴。而警方拒落案的主要包括證據不足或無相關法例。

簡敏棋舉例說，有男受訪者被前女友以性愛影片要脅復合，但報警時警察卻指發給朋友非公眾，是無法追究刑責，要求他自行解決，令他感到無奈，數年過去仍不時感到困擾。簡批評現行法例保障不足，又或警員以個人糾紛、不嚴重等理由拒絕落案，令受害人求救無援：「無論給幾個朋友看，還是放上網，傷害都是存在的。」

倡議幹事簡敏棋批評，現行法例保障不足，又或警員以個人糾紛、不嚴重等理由拒絕落案，令受害人求救無援。（鄧穎琳攝）

模特兒同意拍不公開私密照 事後攝影師網上公開

除了被偷拍對象，亦有私影模特兒在同意拍攝不公開私密照下，遭遇影像性暴力。模特兒Rebecca（化名）私影時允許特定攝影師拍攝自己私密部位，但雙方共識是不能公開，但最終攝影師暪著她在網上分享了其私密照，更有人私訊她要求見面；惟她向網站舉報時，負責人卻稱網站不受本地法例監管，拒絕採取任何措施。簡敏棋建議，模特兒在拍攝前應考慮與對方有書面及口頭承諾，保障自己。

協會認為，即使法律改革委員會已就窺淫及未經同意下拍攝裙底發表報告書建議修例，但相關建議仍欠缺整全針對未經同意下散佈及威脅散佈的性罪行。協會總幹事王秀容促政府參考英國、澳洲等地做法，加強管制及修改法例，同時推動公眾教育，確保法律與科技同步，能保障港人。

風雨蘭2019年接到有關影像性暴力的求助達37宗，較2018年的7宗激增。（鄧穎琳攝）

遇威脅勿刪對話 保留證據或可循勒索罪跟進

被威脅時該如何處理？簡敏棋直言，因受害人不敢反抗，個案多不了了之，只能保持沉默或透過個人層面解決，易出現存肢體衝突或暴力行為。她強調，受害人遭到影像性暴力時，常因情緒不穩或擔心而刪除證據，她呼籲受害人應冷靜保留證據，否則不利跟進。而在法例未完善前，受害人可考慮以勒索罪等其他方式跟進。

王秀容促政府加強有關拍攝私密影像對受害人傷害的公眾教育；又提醒受害人求助及考慮透過民事訴訟跟進。有需要者可向風雨蘭熱線23755322求助。