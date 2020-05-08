士沙私吞毒品｜販運25公斤冰毒量刑起點30年以上　監守自盜或加刑

西九反黑組2名警員疑在執行任務期間涉私吞25公斤冰毒，昨日雙雙落網！販毒在本港屬嚴重罪行，最高刑罰是終監禁，法庭量刑時會根據涉案毒品的種類與數量，按判刑指引作出裁決，管有25公斤冰毒，量刑起點在30年或以上。 有律師認為，警員身為執法者，於破獲大宗冰毒案後，如私吞理應是證物的冰毒，有監守自盜之嫌，若案情屬實，法庭有加刑的理由。

本港法庭對毒品案有量刑指引。

本港與毒品有關的罪行，法庭量刑考慮多數根據涉案毒品的種類與數量。根據法庭裁決書（CACC524/2011），已訂明涉販運海洛英的量刑指引，並提高販運冰毒的刑期。今次西九反黑組2名警員私吞共25公斤冰毒，一定罪成，或有機會被判30年或以上監禁。

律師黃國桐指，這宗案件警方是因早前破獲毒品儲存倉，才檢獲共296公斤冰毒，相關冰毒理應成為證物，如查明有反黑組探員私吞冰毒，亦有機會觸犯盜竊罪。黃國桐指，如有身為執法者身兼販毒，且有監守自盜的嫌疑，將構成法庭加刑的理由。

黃國桐續指，在香港販運毒品屬極嚴重罪行，絕少有輕判或減刑的理由。過往法庭多番強調，販毒案中，「年輕」不會被視為大幅減刑的理由，以免變相鼓勵毒販招募青少年犯案，及誤導青少年以為後果不嚴重。1名15歲少年於2013年夥同兩友人販運1.9公斤氯胺酮，被捕後判囚17年，即使上訴後獲減刑1年，但上訴庭判詞中指，不能因「極度年輕」而大幅減少刑期，減刑幅度不應多於10%

法會議員林卓廷表示，對於2名反黑組探員涉私吞25公斤毒品證，他指對事件感到震怒，並指案件嚴重。（楊凱力攝）

林卓廷：檢獲毒品需即時量重 「對被捕人士都係公道」

對於有反黑組探員涉私吞巿值逾千萬、共25公斤的冰毒，立法會議員林卓廷對事件感到震怒，並指案件嚴重，直言：「佢好大膽，覺得自己可以隻手掩天，否則唔會敢冒呢個風險！」

林卓廷憶述，過往在執法部門受訓時，負責人員需要很小心地處理證物，且要講求證據的連貫性，包括贓物的數量、重量、成份及包裝等資料，「全部係要一清二楚，係在場警員見證下做記錄，再交入證物袋密封」。密封後由檢取人員簽名，並交由庫儲人員確定上述資料屬正確，以確保證物不受干預。

林續指，執法人員進行預先埋伏的毒品行動時應帶備磅，即場量度涉案毒品的重量，「呢個係對被捕人士都係公道！」。他解釋因檢獲毒品的重量及數量，對被捕人的刑期有直接影響。最後，林建議廉政公署（ICAC）亦介入調查案件。

早前被捕的姓許警署警長（紅圈示），於2000年獲時任警務處處長曾蔭培（圖中）頒發獎狀。（警聲圖片）

西九反黑組2警員 共吞25公斤冰毒

西九龍總區反黑組1名姓許（41歲）警署警長（俗稱士沙），昨凌晨帶着2.1公斤懷疑冰毒到訪尖沙嘴1間酒店房間，當場被正在房內緝毒的另一隊警員拘捕，警方昨晚再拘捕1名37歲西九龍反黑組警員，再檢獲23公斤懷疑冰毒。被捕時士沙及警員上周二（4月28日）有份參與破獲歷年最大宗冰毒案，警方不排除有人在緝毒期間伺機私吞證物，而涉案25公斤毒品市值逾1,300萬元。

警方毒品調查科已接手案件，昨午有警員帶同緝毒犬到西九總部辦公室調查，並要求該名警長同隊人員全部返回辦公室助查。警方表示，對警員涉及嚴重罪行被捕感到「非常痛心」，並指會全面檢視涉案警員、參與過的其他案件。