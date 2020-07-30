新冠肺炎｜工聯會稱張建宗「於心不忍」而放寬全日禁堂食令

政府昨日（29日）執行全日禁止食肆堂食措施，迫使市民在戶外進食。今日（30日），工聯會會長吳秋北、榮譽會長林淑儀和陳婉嫻會見政務司司長張建宗，表達市民不滿全日禁止食肆堂措施。張建宗在會上回應指看到昨日的狀況「於心不忍」。吳秋北建議政府再次開放早市和午市堂食，並根據現時的限聚令措施，限制最多兩人一枱。 林淑儀表示，會議中曾向張建宗建議讓所有地盤工人放有薪假7日，又建議政府向食肆要求食客嚴在餐廳內保持衛生。她又認為政府沒有預料到昨日的狀況，加上昨日天氣酷熱又下雨，令市民在戶外進食情況更加慘。

陳婉嫻倡政府資助地盤工人放7日有薪假 助控制疫情

陳婉嫻指地盤工作環境惡劣，衛生情況較差，一旦發生大規模爆發，後果不堪設想。她建議政府資助地盤工人放「有薪假」7日，有助控制疫情。她又表示會議中向張建宗提出向食肆發出進食衛生指引，要求食客在進食前和進食後都應該戴上口罩以免飛沫傳播機會增加，而食肆執行衛生指引應嚴格和仔細進行。

吳秋北指，雖然今次政府施政十分果斷，但當政府發現施政時遇到問題應盡早改善，他建議政府施政應先諮詢廣大市民和業界代表意見。他又形容政府在抗疫戰中「落後」，理應比疫情「跑」得更前，才能好好控制疫情。

陳婉嫻批評政府今次全日禁止堂食措施是「粗枝大葉」，未有顧及市民感受。（丘啟謙攝）

吳秋北又引述內地國家衛健委高級別專家組組長鍾南山說，現時香港還未出現社區大爆發，只要做好全民檢測，能短期內把疫情控制好。吳秋北在會中曾向張建宗建議邀請內地防疫專家和檢測物資來港，進行全民檢疫，找出所有患者。

陳婉嫻批評政府今次全日禁止堂食措施是「粗枝大葉」，未有顧及市民感受。她又提到政府是歡迎和接受改善的意見，政府施政應以「細緻」和「有效」為施政大前題。