7.21事件│新界北警司陳天柱答問實錄　多次迴避問題、反駁記者

立法會議員林卓廷及12名男子涉嫌參與去年721元朗事件被捕，罪名為參與暴動。新界北總區刑事總部高級警司陳天柱今日（26日）下午見傳媒就事件解畫，於傳媒問答環節時，面對記者的提問，陳天柱多次答非所問，又對記者問題作出反問及反駁。 記者會上，有記者質疑為何作為公職人員的林卓廷，於現場調停事件，今日竟被指參與暴動。陳天柱一度反駁記者是對暴動罪不熟悉，「至於點解係暴動罪，我將暴動罪定義講畀大家知。」

陳天柱今日於記招上，將721元朗事件定義為「元朗及西鐵站附近持不同派別意見的人士的對峙及聚集，演變成為的暴力衝突事件。」（黃偉民攝）

陳天柱今日下午見傳媒時，將721元朗事件定義為「元朗及西鐵站附近持不同派別意見的人士的對峙及聚集，演變成為的暴力衝突事件。」他稱，當晚有傳媒的直播畫面只拍攝單一方向，令人誤以為是無差別襲擊事件。

當有記者問及警方稱拍膊頭非警黑勾結，為何當時沒有如一般在示威場合做截停搜查做法，警方為何沒有紀錄下圖片中兩名白衣人的資料，是否放生？陳天柱質疑記者不知道721當日下午發生什麼事，雙方一度唇槍舌劍。

當有記者再問，警方稱拍膊頸非警黑勾結，為何當時沒有如一般在示威場合做截停搜查做法，警方為何沒有紀錄下圖片中兩名白衣人的資料，是否放生？陳天柱質疑記者不知道721當日下午發生什麼事？（黃偉民攝）

答問實錄：

記者：警方稱拍膊頸非警黑勾結，為何當時沒有如一般在示威場合做截停搜查做法，警方為何沒有紀錄下圖片中兩名白衣人的資料，是否放生？

陳天柱：你問呢個問題，你係唔係唔記得721發生咩事？721當日下就發生咩事？當日係港島區發生暴力行為，當時啲人係揸住啲咩武器，記唔記得？係弓箭、彈珠，有一個貨VAN司機係畀人打爛曬車，拖落嚟被數以百計黑暴攻擊。

記者：呢啲事件同今次事件有咩關係？想問返當時點解無抄低兩位白衣人身份證？

陳天柱：如果我哋希望，當時拉晒所有白衫同黑衫嘅人，當時雙方都有幾百人，當日港島區有數以千計嘅人係到暴動，佢地揸住鐵通點解你唔問？點解要警員去抄低？

記者：我哋問緊721。

陳：我問緊你點解唔去問，係咪有人包庇或者偏頗呢？

記者：你可不可以答返問題？

陳天柱：我答緊！就係因為我哋冇可能去即時去抄低所有人身份證，當我哋有足夠人手時，我哋去驅散黑衣人同白衣人，佢哋扔下佢地武器，白衣人係村其他通道離去，當時凌晨3時半，刑事調查隊啲人入村調查時，大部分人已離開，警員有抄低部分人身分證，及檢取武器。有人斷章取義、將其扭曲為之前好多人持武器，警方沒有採取行動，呢啲講法我係不能苛同。

記者：為何有公職人員去現場調停，會變成原告變被告？

陳天柱：從來都冇講過邊個係原告、邊個係被告。只要佢犯法，無論佢做咗乜嘢之前嘅行為，唔代表佢唔需要承擔法律責任，我哋睇依個係咪犯法，係視乎佢當時行為，我哋會將呢啲行為同律政署逐格去研究，當呢啲行為達到檢控標準，我哋係會檢控。