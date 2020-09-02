豪景花園虐畜案｜兩男涉掟寵物落街釀30死傷　律政司放生不起訴

深井豪景花園在今年2月14日情人節當日發生虐畜案，30隻寵物被人殘酷掟落街，導致18死12傷。警方當時追尋涉事單位的住客，最後先後拘捕兩名男子，其中一名49歲男教師更到警署自首。事隔半年，原來警方已完成案件的調查工作，不過律政司考慮證據後，決定不提出起訴。立法會議員鄺俊宇批評，此案罪證確鑿，律政司卻放生殘殺動物的人士，令愛護動物人士感到憤慨。 愛護動物協會發聲明，指得知無人需要為是次極度殘酷對待動物的事件負上法律責任，感到非常難過、憤怒及失望，指已約見相關執法部門表達意見，游說盡快改善包括將目前只有6個月的起訴期延長。

【豪景花園虐畜案】愛協人員帶走受傷貓貓接受治理。

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事發於今年2月14日情人節下午，警方接獲深井豪景花園屋苑管理公司報案，指屋苑山邊斜坡位置有大量受傷動物及動物屍體。警方及愛護動物協會人員到場調查，愛協人員於當日及其後兩星期共尋獲30隻動物，包括貓、兔、倉鼠、龍貓、鸚鵡等，15隻當場死亡，另外3隻其後重傷不治，包括貓、兔、倉鼠、龍貓、鸚鵡等。

警方調查後，相信該批動物由豪景花園一單位墮下，鎖定涉案單位後，遂於2月14日晚上向法庭申請搜查令，其後進入單位內搜證，惟單位內沒有發現其他動物。涉事單位約700呎，三房一廳兩廁，其中兩間房間用作飼養寵物的空間。

49歲教師到荃灣警署自首 與友人同涉虐畜

直至17日晚上，1名49歲姓葉男子到荃灣警署自首，被警方當場拘捕。另1名36歲姓蔡男子再於18日被捕。2人涉嫌「殘酷對待動物」，當時2人均沒有透露虐待動物的動機。據了解，被捕2人一同租住豪景花園19座一單位。其中姓葉男子是薄扶林一間中學的體育老師，未婚，沒有育有子女，姓蔡男子報稱做生意。

警方完成調查 律政司考慮證據後不作起訴

事隔半年，警方已完成案件的調查工作，但未作檢控。警方今日回覆查詢指，警方已完成調查，在考慮證據後，律政司決定不就案件提出起訴。

【豪景花園虐畜案】一名48歲男子涉嫌殘酷對待動物被捕。（郭倩雯攝）

鄺俊宇批評：罪證確鑿 政府眼白白​放生​

立法會議員鄺俊宇表示，此案罪證確鑿，而涉事人抵觸殘酷對待動物條例。鄺俊宇批評政府繼「指鹿為馬」之後，再眼白白放生殘殺動物的人士，相信會令愛護動物人士感到非常憤慨。他指，香港正在制訂動物保護法的關鍵年份，如此荒謬的案例，怎能教市民相信香港未來能朝保護動物生命的方向出發。

十八區動保專員麥志豪：極度遺憾

十八區動保專員麥志豪指，動保界人士對律政司不起訴的決定表示極度遺憾及無奈。麥續指，現時一般虐畜案件主要經簡易程序罪行提出起訴，惟期限通常為事件發生後起計的6個月內。而豪景花園虐畜案發生至今逾半年，他推斷律政司會以未有足夠證據為由，放棄起訴。惟他質疑，此案有大量證據，當事人亦已自首，表面證供理應成立，不明律政司為何不透過法庭審理，還被害動物及涉事人一個公道。他認為此事件會令人覺得，政府不重視虐待動物等嚴重罪行案件。

兩棲及爬蟲協會：律政司應給予公眾一個交代

兩棲及爬蟲協會幹事黃朗研（Victor）表示，政府去年就《防止殘酷對待動物條例》修訂提出諮詢，想不到還未完成修例，今年律政司卻放棄起訴豪景花園虐畜案的涉案人士。Victor表示，律政司無合理理由下不作起訴，會向社會發出錯誤訊息，令人覺得政府不重視相關條例修訂，亦會助長涉案人繼續犯事。

Victor續指，一個地方如何對待動物，反映一個地方的文明程度。2018年東區醫院虐龜案有10隻龜死亡，涉案老翁僅被判入獄三個月，阻嚇力不足，相反其他國家就殘酷對待動物罪，罰款及監禁均比香港高，當中澳洲昆士蘭嚴重虐待動物可監禁7年。Victor指，協會期望律政司就豪景花園虐畜案能給予公眾一個交代。其次，協會希望將來修訂《防止殘酷對待動物條例》，可提高罰則。