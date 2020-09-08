尖沙咀槍擊｜鐵騎槍手曝光　疑因錢財爆內訌　警掃夜場阻江湖廝殺

盤踞荃灣和勝和背景的江湖猛人「黐線勇」，今（8日）凌晨零時於尖沙咀柯士甸道遭電單車殺手伏擊，左邊腋下中槍。開槍一刻槍手被車Cam拍下，根據有線新聞曝光片段，一名戴頭盔、戴口罩男子持手槍向「黐線勇」私家車前座乘客位置隔窗射擊一槍後，懷疑槍手因卡彈未能即時發射第二彈，被駕車「黐線勇」負傷踩油逃脫，避過死劫。消息指，肇因疑是「黐線勇」與幫中兄弟因金錢糾紛內訌，警方為遏止再興江湖廝殺，晚上會進行「犁庭掃穴」反黑大行動，掃蕩黑幫操控的夜場。

↓↓殺手開槍一刻↓↓

開槍一刻車Cam片段曝光 殺手開一槍後「黐線勇」踩油逃生

事發一刻被車Cam拍下，有線新聞曝光的片段顯示，一名戴上白色頭盔及口罩、身穿黑色外套及牛仔褲的男子駕駛電單車至龍堡國際賓館對開將車停下，跑至前方在燈前停車的平治車頭乘客位旁，隔車窗開槍射擊，子彈射穿左側玻璃後再打中「黐線勇」左腋，當時未有即時發射第二槍，殺手查看槍支時，「黐線勇」已踩油高速衝紅燈狂飆保命，槍手其後亦逃之夭夭。

消息指，警方估計，當時殺手開一槍後，動作遲疑並查看槍支，或因槍支卡彈未能發射第二槍，令「黐線勇」逃過死劫，趁機踩油逃脫。

警「犁庭掃穴」掃夜場

消息又指，是次涉及黑幫內訌，「黐線勇」與幫中人士有金錢糾紛招致殺身之禍，警方憂慮江湖會掀起一場腥風血雨，今晚會展開代號「犁庭掃穴」的反黑大行動，掃蕩夜場震懾黑幫勢力，以避免江湖廝殺。

荃灣和勝和金牌打手「黐線勇」今（8日）凌晨遇伏中槍，警方將案件列作「企圖謀殺」，西九龍重案組下午時份到油麻地吳松街查找閉路電視。（鄧栢良攝）

↓↓荃灣勝和猛人「黐線勇」，胸口中槍逃生路線↓↓

荃灣勝和猛人胸口中槍，自行駕車求醫逃生，狂飆1.6公里到伊利沙伯醫院。（01製圖）

中槍45歲姓嚴男子綽號「黐線勇」，有黑幫和勝和背景，活躍荃灣區。凌晨零時許，他在油麻地吳松街食肆外取平治房車離開，疑遭駕駛電單車的殺手尾隨。平治房車駛至柯士甸道近龍堡國際賓館對開停燈位時，突遭一名戴頭盔男子從車頭乘客位旁，隔車窗開槍射擊，子彈射穿左側玻璃後再打中「黐線勇」胸口，殺手開槍後，立即駕駛電單車逃走。「黐線勇」負傷駕車，亡命狂飆1.6公里，其間撞開3輛的士，衝上伊利沙伯醫院自行求醫，目前他傷勢嚴重。今日下午時份，西九龍重案組到油麻地吳松街查找閉路電視。

平治硬撼前車衝醫院 「黐線勇」手術後情況嚴重

事發後，平治房車駛經佐敦道近白加士街，由於當時交通燈轉紅燈，上址3條線均停滿車。其中慢線原本已泊了多輛的士等客，中、快線則停了數輛的士及其他車輛，平治未前進，不停響咹，惟前面車輛沒有理會。平治突然強行逼開前面的士再撞向前車，將前車撞至調頭，平治直衝醫院。

經初步治理彈頭仍在傷者體內，需由醫生施手術取出。伊利沙伯醫院見狀報警，案件原列作「求警調查」，現改列「企圖謀殺」處理。警員在龍堡國際賓館一帶地氈式搜查，終在柯士甸道近廣東道燈位發現一粒彈殼。據了解中槍男子有荃灣和勝和背景，他目前傷勢嚴重。