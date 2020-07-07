【西貢水浸】黑雨水淹北圍全村停電逾月　村民促政府徹查及賠償

在上月6日，天文台曾發出三年來首個黑色暴雨警告信號。多區傾盆大雨釀成嚴重水浸，其中西貢鄉郊地區例如北圍、鹿尾及蠔涌一帶更是重災區。當晚西貢一小時錄得129毫米雨量，更造成廣泛地區水浸。有住戶的狗隻因當晚水位升至屋頂，不幸浸死。商戶的謀生工具亦就此報銷，損失慘重。 惟事發至今已經一個月，有居民表示，政府除了曾協助維修村內的大電掣外，未有主動提供援助，又指北圍村內從未有過嚴重水浸事件發生，質疑事件和進行中的西貢公路改善工程有關。有見及此，今日（7日），在西貢區議會大會前，數名村民在西貢將軍澳政府綜合大樓前向政府相關部門請願，希望當局能正視問題，徹查事件是否與工程有關，並向受影響的居民提供合理賠償。

政府代表接過受水災影響居民的請願信。（曾鳳婷攝）

積水歷時近一星期才排走

據悉，在水浸過後，村內一片狼藉及滿地泥濘，更有車輛被水沖至移位。住在北圍40年的劉先生憶述發生水災當晚，情況之嚴重前所未見，「我住這裏這麼久，從來未遇過嚴重水浸，就算之前破壞力大的颱風『山竹』也未有造成水浸，只是樹木倒塌」。村內的積水後來花上近一星期才完全排走，僅在北圍漁仔涌受災的車輛已多達21輛。劉先生表示，事後政府僅曾協助維修村內的大電掣，已沒有提供其他援助，「其實就算維修了大電掣，也於事無補。村民住所物品全數被淹，當中包括住所內的電掣，所以現在村內還是漆黑一片」。

質疑鄰近工程影響渠道排洪能力

由於北圍以往鮮有發生水浸，故劉先生便質疑事件和正在進行中的西貢公路改善工程有關。劉先生指，工程位於村口排水大渠附近，他得悉過往因工程使黃泥水湧入匡湖居其後有人在排水大渠加上兩個大網過濾污水，而在發生水浸時，兩個大網並未有移除，使排水大渠未能發揮作用，終令村內發生大水浸。劉先生對此感到懷疑，「事後他們（路政署）把大網移除，積水也得以疏導。但被問及為何水浸時未有拿走，他們則推搪，指這次情況百年難得一遇，不能預測。」劉先生不滿他們的回覆，認為他們只是推卸責任。

村民：6月已水浸，雨季怎麼辦？

更令劉先生氣憤的是，政府從來沒有主動找過他們商討賠償問題，「現在每逢下雨天，一眾村民都很擔心會不會再次發生水浸。6月已經這樣，雨季怎麼辦？」劉先生希望政府能好好處理他們現在面對的問題、提供合理賠償及徹查事件是否和工程有關，防止大水浸再次發生。

住在北圍40年的劉先生表示：「我住這裏這麼久，從來未遇過嚴重水浸，就算之前破壞力大的颱風『山竹』也未有造成水浸，也就是樹木倒塌。」（曾鳳婷攝）

水閘難阻洪水 低窪鄰居需由消防員救出

三代住在大涌口的邵先生指出，雖然歷年來大涌口都有水浸問題，村民亦會做好預防措施，例如安裝水閘，「以往水浸水位只會在小腿附近，但今次的水災卻到大腿。即使有水閘也擋不住積水」。邵先生表示，聽同居父母憶述，當時水浸滿一樓，他們需暫避到二樓。一些處於低窪地方的鄰居，則兩層房子全被浸，要消防員把他們救出。

三代住在大涌口的邵先生形容大涌口居民較少，村內只有互助委員，每當有事情也難以跟進。他和一眾居民曾向相關部門反映大涌口的水浸問題，惟多年來也未得到回覆。（曾鳳婷攝）

居民憂工程加劇大涌口水浸情況

邵先生提出大涌口現時並未進行西貢公路改善工程，但鑑於現時北圍的情況，令他非常擔憂。他認為政府在早年並未有好好規劃大涌口，致每逢下雨都有水浸的情況出現。過往四、五年間，在原先的排水位附近更建成了油站，有機會使排水口的位置變小，減低排洪能力。此外，在現有的高爾夫球場建造時，曾大量砍伐樹木，使他擔心水土流失，會令到日後的水浸情況會更為嚴重。由於現在北圍至蠔涌一帶正進行西貢公路第一期工程，日後大涌口也同樣要接受工程。邵先生擔心，工程會為大涌口帶來更大影響，加劇現時水浸的情況，嚴重更可能造成人命傷亡。故邵先生希望政府能正視大涌口的潛在危機，開始着手解決，並期望政府在公路工程上能提供其他方案代替，以減低對大涌口的威脅。

西貢白沙灣區議員何偉航認為政府應好好向受影響的居民交代來龍去脈，並為他們提供合理的賠償。（曾鳳婷攝）

區議員：發生水災因規劃不當

西貢白沙灣區議員何偉航表示，對於這次水災，政府部門在事件發生一個月後，並未有向村民和其他持份者交代原因及事件的來龍去脈。受水災影響的商戶和居民蒙受損失，政府卻至今仍未有主動向他們提及賠償安排。何偉航認為發生水災是因為該區的規劃差，規劃署、渠務署和路政署在這件事上需負上責任。他希望政府部門需詳細審視水災原因，提供長期的解決方案，避免更嚴重的意外發生，威脅居民的性命財產。