鍾翰林美領館附近被國安處拘捕　消息指正前往尋求政治庇護

「學生動源」前召集人鍾翰林，今日（27日）早上8時許被警方國家安全處人員拘捕。據《南華早報》報道，鍾翰林今早欲前往美國駐港澳總領事館尋求政治庇護，其間被警方國家安全處探員押走。據悉，鍾今早約８時到中環花園道美領館，但美領館未開門，鍾到附近的聖約翰大廈一間咖啡店等待，稍後被捕。 警方表示，警方國家安全處經進一步調查後，今日（27日）上午在中區拘捕一名19歲姓鍾本地男子，涉嫌在今年八月至今在網上社交平台發表有關煽動他人分裂國家的內容，違反《香港國安法》第21條。據了解，鍾翰林的女朋友何忻諾今早於田心警署報到時被捕。而前學生動源成員陳渭賢（21歲）於下午2時許在屯門警署報到期間亦被捕。３名被捕人士全部涉嫌煽動他人分裂國家罪名，現正被扣留調查。警方表示行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

消息指鍾翰林今早前往美國駐港澳總領事館途中被國安處拘捕。（資料圖片）

警方國安處人員於今年7月以涉嫌違反《港區國安法》第20條下組織、策劃、實施或者參與實施分裂國家罪名，以及第21條煽動、協助、教唆、資助分裂國家的罪名，拘捕年齡介乎16至21歲的3男1女，包括解散組織「學生動源」前召集人鍾翰林、前發言人何諾恆、成員何忻諾及陳渭賢。警方指，事件涉及一個團夥於社交平台成立宣揚主張香港獨立的組織，組織綱領聲稱建立香港共和國、不設底線鬥爭，及團結所有獨立派進行行動，亦有宣言煽動他人加入其行列。

4名被捕人士須於今日（10月27日）到警署報到。其中，鍾翰林今晨美領館附近再度被國安處拘捕，而何忻諾及陳渭賢分別到警署報到時被捕。而何諾恆今早到田心警署報到時，即未有被捕。