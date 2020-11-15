沙螺灣封村｜兩閘違建遭清拆　行山客憂村民重施故技　盼政府正視

大嶼山沙螺灣村兩個月內兩度建閘封村，阻礙行山人士使用東澳古道，最終皆被地政總署以違規為由清拆。《香港01》記者今（15日）到現場視察，發現新建的兩道鐵閘已被拆下，閘門被棄置於路旁。有行山人士順利經東澳古道通過沙螺灣村前往大澳，惟擔心村民日後會再建閘，希望政府正視問題，早日有定案。

記者今午到沙螺灣村視察，發現本月初重新加裝、分別位於往東涌及大澳方向的兩道閘門已被拆除，閘門及鐵鎖被棄於路旁，未見有村民在閘前阻礙行山人士通過。村內外多處仍貼有告示及警告牌，指附近一帶為私人土地。

行山人士黃小姐由東涌起步，經東澳古道前往大澳，她指東澳古道是前往大澳的必經之路，若走近一小時至沙螺灣村後才發現被人用鐵閘封路，會不太方便，「要折返，有啲掃興」。她今次行山前，特意上網搜尋，得知已解封才行山，慶幸來到沙螺灣村時沒有受阻。她坦言擔心將來或有人再建閘，希望政府正視問題，早日有定案。

沙螺灣村兩個月內兩度建閘 均被地政清拆

沙螺灣村上月初有村民加裝一道鐵閘，阻礙來往東澳古道的通道，行山客被逼折返。上月9日，地政總署發言人表示，離島地政處早前接獲多宗投訴，指有人於沙螺灣村村口附近安裝閘門，阻塞通道，地政處已派員視察，確定閘門是位於政府土地的違規構築物，地政處已於當日清拆閘門。

惟至本月7日，村民再被發現重施故技，阻止外人進出，村民更爆粗指罵「外人帶病毒嚟！」有行山客四度報警無果，一度有十多人硬闖入村。地政總署前晚（13日）回覆查詢時表示，離島地政處接獲求助轉介後，早前已給予限期予佔用人停止佔用有關政府土地，惟情況持續，該於昨日已清除該批障礙物，並會加強巡查和執管行動，如確認有人干犯《土地（雜項條）條例》會作出檢控。

大澳鄉事委員會成員龔學成曾向記者表示，該村一直都封閉閘口，從未對外重開，不曾有重開之說，強調道路將永久封閉。他又聲稱政府圖則指明該處屬私人土地，更指村民繳交牌照費用已有數十年，理應有權管理土地。