沙螺灣封村｜村民重施故技後一周　地政處再拆違規閘門

大嶼山東澳古道沙螺灣村「落閘封村」事件爭擾不斷，自上月初村民自設的閘門，因違規被地政總署清拆後；上周六（7日）村民再被發現重施故技，阻止外人進出，村民更爆粗指罵「外人帶病毒嚟！」有行山客四度報警無果，一度有十多人硬闖入村。 昨晚（13日）地政總署回覆查詢時表示，離島地政處接獲求助轉介後，早前已給予限期予佔用人停止佔用有關政府土地，惟情況持續，該於昨日已清除該批障礙物，並會加強巡查和執管行動，如確認有人干犯《土地（雜項條）條例》會作出檢控。

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地政總署回覆查詢時表示，離島地政處曾接獲1823政府熱線轉介市民就有關事件的求助。地政處視察後，確認有兩道新建鐵閘佔用政府土地。處方根據香港法例第28章《土地（雜項條文）條例》在現場張貼通知，飭令佔用人於限期前停止佔用有關政府土地，否則會採取進一步土地管制行動。

由於佔用政府土地的情況，於限期屆滿後仍然存在，處方已於11月13日清除該批障礙物，並會繼續留意情況，亦已加強巡查和執管行動，以防止有人在政府土地上進行違規工程或非法佔用政府土地。處方如確認有人干犯《土地（雜項條）條例》會作出檢控。

10月2日，沙螺灣村被村民加裝一道鐵閘，阻礙來往東澳古道的通道，行山客被逼折返。直至一星期後，地政總署指已派員視察，確認閘門是位於政府土地的違規構築物，並於當日清拆；詎料上周六（11月7日），閘門再現，有村民指罵行山人士「外人帶病毒嚟」、「搞亂條村」，行山客四度報警，但未見警方到場處理，最後十多人硬闖入村。