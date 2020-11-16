油麻地奪命火｜8分鐘火警釀7死7危　醫生﹕三大因素足以3分鐘奪命

油麻地廣東道562號唐樓發生奪命火警，釀成7死11傷，其中7名傷者情況危殆。消息指，死者及危殆的傷者大部分是皮膚燒傷或吸入濃煙。 根據消防處的記錄，火警列為二級火，短短8分鐘內已經救熄，為何仍會造成嚴重傷亡？有急症室專科醫生解釋，當一個密閉空間發生火警時，被困人士會缺氧及因二氧化碳中毒而加速呼吸，同時因火場高溫灼熱而燒傷，之後他們因吸入著火傢俱釋出的一氧化碳及氰化氫而中毒。在缺氧、高溫、中毒三大因素影響下，人會很快失去意識及昏迷，短短三至四分鐘內足以致命。

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根據區議員上傳Facebook的影片及讀者提供片段，可見火勢猛烈，火舌不斷從打開的窗口冒出，起火單位內被困人士被迫爬出外牆及由洗手間的窗戶跳樓逃生。消防員將火警列為一級火，因應有大量傷者，再轉為二級火警，火警在8分鐘內已經救熄，消防員分別在單位近廚房位置、大廈外牆及大廈後巷救出18人，惜最終7人死亡，11名傷者中亦有7人命危。據了解，死傷者傷勢主要是皮膚燒傷或吸入濃煙。

急症室專科醫生彭繼茂表示，當一個密閉空間發生火警，空間內的二氧化碳含量急速提高，令室內人士加快呼吸，出現缺氧情況；火場內的高溫亦會令被困者燒傷；當空氣中氧氣含量不斷減少，便會出現「不完全燃燒」產生一氧化碳，而且傢私大量燃燒下亦釋放出一氧化碳與氰化氫氣體，吸入這些有毒氣體會引致中毒。上述種種因素影響下，被困者很快會失去意識，陷入昏迷，短短三至四分鐘內便會死亡。即使從火警中生還，傷者吸入高溫氣體時會燒傷上呼吸道，導致上呼吸道腫脹，在4至5小時後會出現化學性肺炎，情況會相當危急。