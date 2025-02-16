山頂黑的｜開天價$380落山　台灣遊客無奈棄搭　網民教路直去警署

香港「黑的」問題禁之不絕，有台灣遊客在Threads發文，指昨（15日）晚8時許，在太平山頂一帶截乘的士落山時，司機開價380元，雖然還價後有30元「折扣」，惟事主仍被350元「巨額」車資嚇怕，無奈表示「聽完我還是坐纜車下山好了，只是要等半小時坐纜車‥‥‥」網民一面倒撻伐黑的所為，有人教路如常乘搭，如司機不按錶收費便「改目的地要到最近的警署下車」。



台灣事主表示在太平山芬梨道遇「黑的」開價380元落山。（Threads @brian___1026）

大批網民留言炮轟黑的司機所為，指300元足夠由中環前往機場、元朗、天水圍；上落太平山車資理應需4分一車資，紛紛斥責黑的「離譜」、「這肯定是濫收車資呀！」、「這種騙錢的劣質司機，拍下車牌和司機報警吧！」不少人建議事主如常乘搭，若不按錶收費便報警處理，「我以前在香港開的士，我教你個方法，照樣上車，到目的地後就付錶的金額，他不願意你就報警！」、「改目的地要到最近的警署下車！這種垃圾！」

亦有網民教事主改搭其他交通工具，或者步行落山。根據運輸署資料顯示，往返中環、金鐘一帶至山頂廣場，的士按錶收費大約是80元；故380元是正常車資的4倍。

網民在帖文下留言，向事主「教路」。（Threads截圖）

近年有關的士的紛爭不斷，而業界早前召開「同業大會」，有人建議停止白牌車平台運作，會議中一件文件流出指，業界打算3月5日至9日罷駛，更稱要將大量的士交回政府，迫使政府回應。香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭在電台節目批評政府，在2023年12月曾承諾檢討規管白牌車，但卻未有執行，尤如瞞騙的士業界。