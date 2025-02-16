山頂黑的｜台男剖白一家8口點走　無損熱愛香港　日後或搭網約車

有台灣遊客昨晚（15日）在山頂遇上「黑的」開價380元落山，「巨額」車資令他無奈棄搭；帖文引起熱議，大批網民撻伐黑的司機，更教路應「直去警署」以作懲戒。



《香港01》尋獲遇上「黑的」的台灣遊客Brian，他親身剖白登山、落山經過，原本一家8口為方便打算搭的士離開，最終決定等半小時改搭纜車。幸是次「黑的」經歷無損他對香港的良好印象，「我以後還會常常來的，因為香港很好玩！」但日後或改搭網約車。



台灣事Brian憶述在太平山芬梨道遇「黑的」經歷。（Threads @brian___1026）

從高雄來港的Brain表示，他一家8口遊港3天，明天（17日）便回台灣。昨晚一家人乘坐纜車上太平山上看夜景後，因排隊坐纜車下山需時，同行亦有兩名需使用嬰兒車的幼童，遂打算截乘的士前往中環。惟他們向涉事的士司機查問車資竟要380元後，「想說實在不划算，後來說不用了，他（司機）就改口說350這樣子。」最終他們決定排隊等候半小時，乘坐纜車離開。

Brian續指，原來以為香港物價是台灣的數倍，「沒想到計程車也是這個價位」。直至看到香港網友的留言才知道真相，日後來港時或會改搭網約車。他又指，過往經常來香港遊玩，從沒有遇過「黑的」，但試過有司機收取十多元的「服務費」。

是次「黑的」經歷，無損Brian對香港的良好印象，他認為香港是一個論觀光、論文化、論美食都「很讚」的地方，「雖然價位是貴了點，不過不減我對這個城市（香港）的愛，我以後會常常來的，因為香港很好玩！每個景點每樣美食都實在令我難以忘懷。」

網民在帖文下留言，向事主「教路」。（Threads截圖）

早前Brian在Threads上發文，指昨（15日）晚7時許，在太平山頂一帶截乘的士落山時，司機開價380元，雖然還價後有30元「折扣」，但仍被350元「巨額」車資嚇怕，無奈表示「聽完我還是坐纜車下山好了，只是要等半小時坐纜車‥‥‥」

大批網民留言炮轟黑的司機所為，指300元足夠由中環前往機場、元朗、天水圍；上落太平山車資理應需四分之一車資，紛紛斥責黑的「離譜」、「這肯定是濫收車資呀！」、「這種騙錢的劣質司機，拍下車牌和司機報警吧！」不少人建議事主如常乘搭，若不按錶收費便報警處理，「我以前在香港開的士，我教你個方法，照樣上車，到目的地後就付錶的金額，他不願意你就報警！」、「改目的地要到最近的警署下車！這種垃圾！」

亦有網民教事主改搭其他交通工具，或者步行落山。根據運輸署資料顯示，往返中環、金鐘一帶至山頂廣場，的士按錶收費大約是80元；故380元是正常車資的4倍。

近年有關的士的紛爭不斷，而業界早前召開「同業大會」，有人建議停止白牌車平台運作，會議中一件文件流出指，業界打算3月5日至9日罷駛，更稱要將大量的士交回政府，迫使政府回應。香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭在電台節目批評政府，在2023年12月曾承諾檢討規管白牌車，但卻未有執行，尤如瞞騙的士業界。