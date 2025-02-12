的士罷駛？業界稱政府若不叫停白牌車　3.5起「暫停載客」至少5日

政府規管網約車立法方案料今年內完成。《香港01》取得一份由香港無線電的士聯誼會發出的文件，總結周二（11日）「香港的士同業大會」會議內容，當中提到會上有人建議去信特首及運輸署，請求即時停止白牌車平台運作，又表明若當局在下周三（19日）前未有正面回應，業界將於3月5日開始「暫停載客服務」不少於5日。

信中提到現時是「生死存亡」之間，業界要團结一致「背城一戰」，冀「絕處逢生，取回的士業的合法權益」。香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭回覆查詢確認該文件由他發出，但稱只屬內部文件，不願過早評論。



有的士業界打算發起「暫停載客服務」至少五日。（黃浩謙攝）

「香港的士同業大會」周二以「非法白牌車 擾亂社會秩序 香港的士業 生死存亡」主題召開會議，據會議文件，會議長達4小時，下午五時開至晚上九時。

會議結果第一點，是有八成會眾通過授權黃羽庭作為業界出席交諮會「網約車會議」的發言人，信中提到會議將於下周三（19日）召開。黃羽庭亦會撰寫建議書，統一各聯會意見，再交予運輸署及交諮會。

香港無綫電的士聯會黃羽庭。（資料圖片／羅君豪攝）

會議結果是要取締白牌車。文件提到，會上全部人士認為，不再容忍「非法白牌車」營運，稱擾亂正當營運商及司機生意，亦有人建議去信特首及運輸署，請求即時停止白牌車平台運作，及大量檢控非法載客的白牌車車主及司機。

下周三前未有滿意回應 數千的士車主及司機「暫停載客」不少於5日

會上八成人贊成，若有關方面於下周三前未有滿意回應，業界將於當日的網約車會議後，宣布於3月5日開始「暫停載客服務」不少於5日，涉及數千架的士車主及司機，直至政府落實取締白牌車平台的時間及檢控非法白牌車車主及司機，「滿意後，取車開工，服務市民」。

的士業界前年曾發起罷工，抗議白牌車平台Uber搶生意，但最終不成功。（資料圖片）

不排除控告政府

文件提到，如政府坐視不理，業界會將「大量的士」交回政府處理，並暫停銀行的按揭供款，由政府埋單，「我們不排除會控告政府，向政府索償我們的一切損失」。

籲業界團结一致、背城一戰：取回的士業合法權益

文件最後提到，業界已經面對了「政府不仁不義、11年的不公平競爭」，拖低車主資產，的士司機生意被強搶，大部份車主淪為負資產，「未來只有破產路上」；現時是「生死存亡」之間，業界要團结一致，「背城一戰」，冀望「絕處逢生，取回的士業的合法權益」。