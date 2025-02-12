的士業醞釀罷駛　張欣宇批以極端手段要挾政府：商業矛盾轉嫁社會

網約車與的士矛盾持續，香港的士同業昨日（11日）開會，要求政府停止白牌車平台運作，若2月19日前未獲正面回應，則醞釀3月5日起罷駛5日。



立法會議員張欣宇稱不認同小部分的士從業人士用極端手段要挾政府，強調此舉不僅影響市民出行權益和損害前線司機生計，認為是犧牲公眾與前線司機利益脅迫政府，將商業矛盾轉嫁予社會承擔，並指取締網約車平台欠缺法理基礎，籲業界應參與政策研究務實推進改革。



有的士業界打算發起「暫停載客服務」至少五日。（黃浩謙攝）

張欣宇斥的士團體脅迫政府政策決定和立法過程

張欣宇表示，一般工業行動應針對勞資糾紛，今次罷駛卻是以「保障業界權益」之名，不惜犧牲市民日常出行需求的公共服務和前線司機收入，以試圖影響甚至脅迫政府的政策決定和立法過程，絕對不可接受，強調的士服務涉及公共運輸系統穩定，少數的士從業人士若強行罷工，等同將行業商業矛盾轉嫁予社會承擔，既違背職業責任，亦難獲公眾理解。

張又說，有業界要求政府「全面取締網約車平台」，要求與法治精神背道而馳，因現行法例並未賦予政府權力直接取締合法註冊的科技平台，而涉及部分車主和司機非法載客取酬的行為，執法對象也應為違規個體。

立法會議員張欣宇認為，政府正就網約車規管進行政策研究，的士業界整體應把握時機透過對話提出可行方案。（資料圖片/盧翊銘攝）

指此時罷工加深公眾對的士行業負面觀感

張欣宇指出，政府正就網約車規管進行政策研究，的士業界整體應把握時機透過對話提出可行方案，而非被一小部分的士從業人士利用，以社會利益為代價脅迫政府，並稱市民苦於的士服務質素參差久矣，此時發動罷工只會加深公眾對行業的負面觀感，甚至激化矛盾。

他認為，業界與其單方面要求政府取締網約車，不如推動完善規管，在滿足市民出行需求的同時，保障前線的士司機的收入穩定和生計，並引入科技管理及完善投訴機制，從根本重建競爭力。