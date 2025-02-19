白牌車｜警放蛇喬裝乘客打擊非法截客取酬　截8司機扣查3車檢驗

警方今日（19日）在全港，進行打擊「白牌車」執法行動。警員喬裝成乘客，截獲8輛涉嫌非法載客取酬的私家車，涉及6男2女、年齡介乎36至63歲的司機，涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」，並扣查其中3輛私家車作進一步檢驗。不過，警方未有正面回應涉案8名司機有否被捕，只表示案件仍在調查中。



西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊高級督察鄭浩銘交代案情。(梁偉權攝）

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根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或載客取酬之用。首次定罪可處罰款1萬元及監禁6個月，再干犯則可處罰2.5萬元及監禁12個月。

西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊高級督察鄭浩銘呼籲，市民出行時應選擇合法的公共交通工具；如相關車輛的用途為非法載客取酬，有關車輛的第三者風險保險或會失效，而一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均會失去應有的保障。