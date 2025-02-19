的士罷駛「流產」重演　死結未解難破局｜政圈風聲

的士與白牌車之爭，再成為社會茶餘飯後話題。事關今次再由的士業界發起抗議行動，揚言罷駛至少五日，最終在特首批評「不得民心」後翌日，業界煞停罷駛兼道歉收場。據悉，行內新春前已蘊釀罷駛，有關方面早已知情，只能採取勸各方採取有商有量的態度。罷駛行動最終和平收場，有網民揶揄的士業又輸一仗，不過業界內部評估反是贏了關注，喚起社會再次討論和迫使政府盡快交代規管網約車和打擊白牌車。



事實上，早於去年提出研究網約車方案後，有官場中人已坦言死結難解，不輕舉妄動刺激任何一方。據悉，的士業界今天（19日）在交諮會會議上與運輸署署長李頌恩會面氣氛良好，臨走時署長更主動與罷駛「吹雞人」黃羽庭握手，與前年的士業拍枱轟當局不作為的氣氛大相徑庭。一名業界坦言若非「放風」罷駛「政府點會睬你」，今次迫政府親身面對業界交代都是成果。不過，有心水清的業界質疑今次與前年罷工一樣「氹住你先」，死結同樣未解開。



多名的士業代表今早與運輸署及交通諮詢委員會會面。(盧翊銘攝)

的士業揚言罷駛五日再惹全城關注

規管網約車建議方案年中出爐，運輸及物流局早於一月初預告，交通諮詢委員會二月中將約見網約車平台、的士業界聽意見，原本是一場被視為「走程序」環節的交諮會會面，終成為全城關注的焦點，轉捩點在於的士業界上周二（11日）一次會議內容流出，當日拍板若果政府在交諮會會議中沒有叫停白牌車平台運作，業界3月5日起暫停載客服務最少五日。

的士。（黃浩謙攝）

消息一出，隨即引起社會熱議。有網民直言支持的士業界長期罷駛，更笑言3月5日是「網約車體驗日」。不過，有的士司機嘆行動是「官逼民反」，質疑政府「拖字訣」處理網約車規管，令業界被「逼上梁山」。

前年的士罷工收「溫馨提示」終腰斬收場

作為罷駛「吹雞人」的業界代表黃羽庭，批評政府毫無誠信，打擊白牌車不力，重提上一次的士業蘊釀罷工的行動，因政府釋出善意才擱置。這次的士抗議行動可謂記憶猶新，只是前年11月發生，當時業界將車輛停泊在林村空地，惟突然遭拒借場，加上收到「溫馨提示」終煞停行動。

今年，的士業再蘊釀罷駛行動，回想過去一年多出現的轉變，就是政府提出就規管網約車研究一年，檢視點對點交通服務的整體供求，再在今年中訂定規管的立法建議。然而，焦點是會否增發目前只有1,500張的出租車牌照，這才是直接影響的士業營運空間，當局至今未有透露，將重點放在規管平台。今次的士業界再發起行動，就是不滿政府拖延手段處理。

死結未解靠「氹住先」

據悉，的士業界早於新春前已有罷駛念頭，有關方面亦知情，並了解的士業的怒氣，不過採取的態度也只能是勸業界與政府有商有量解決，可謂「氹住先」。其實有官場中人早於提出研究規管方案之時，已私下坦言死結難解，不輕舉妄動刺激任何一方。

運輸署署長李頌恩表示，政府打擊白牌車一直依法辦事。（盧翊銘攝）

署長主動與罷駛「吹雞人」握手 張仁良釋善意

今天（19日）運輸署署長李頌恩更親身出席交諮會會議，以顯示願聆聽業界意見。據悉初時業界各代表只有兩分鐘表述意見，之後發現有剩餘時間，才容許各人自由發言「盡訴心中情」。有與會者形容會面氣氛良好，臨走時署長更主動與業界握手，包括罷駛「吹雞人」黃羽庭，與前年的士業揚言罷工與政府閉門會議時，黃羽庭拍枱轟政府不作為的情況相比，可謂大相徑庭。

亦有與會者透露，交諮會主席張仁良私下指日後有問題可以寄信給他反映，亦願意再與業界見面，表明「唔係開完會就算」。會後，黃羽庭正式褪軚，宣布煞停罷駛行動，並向市民道歉。

2019年，的士業界用鐵搥猛力敲打兩部的士車身及車頂至凹陷，意指遭Uber及白牌車「打爛飯碗」。（資料圖片）

的士罷駛「流產」重演 業界「信住先」

劇情仿如重演，再次是業界發起行動後，獲政府約見，再叫停行動。一名與會業界坦言若非「放風」罷駛「政府點會睬你」，今次迫政府親身面對業界交代，而非無效果的書信來往，形容都算有效果。

不過，有「心水清」的與會者直言今次行動實質無大進展，都是「信住先」，重提上次的士業與政府會面後，至今白牌車繼續橫行，情況無好轉，「2023年政府已經氹我哋一次，2025你係咪又氹我哋一年呢？」

畢竟，爭議關鍵之一在於會否增發出租車許可證，有政界中人認為老問題未解決，難言將來罷駛重燃。有團體私下坦言，不介意增發出租車許可證，起碼是有規管，不過數量就需要斟酌。