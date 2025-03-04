興田邨爆炸︱老街坊受波及入院　憶爆炸猶有餘悸：成世人第一次見

藍田興田邨美田樓昨日（3日）發生氣體爆炸造成3人受傷，50人疏散。涉事單位的52歲劉姓男戶主，至今仍然留院情況危殆，事故原因仍在調查中，案件列「導致相當可能會危害生命或財產的爆炸」由重案組跟進。住爆炸單位對面的李伯，因為胸口不適送院，經檢查後無礙已回家休息。不過他憶述事件時猶有餘悸：「成世人我第一次見，點知道（爆炸）咁勁先得㗎...裡面啲嘢一隻窗都冇得剩，你話幾緊要！」



李伯在醫院經檢查後無恙已經回家休息。（黃煦緻攝）

爆炸單位仍然封鎖，內裡一片混亂，傢俱、雜物和飛脫的窗框散落客廳。事件中住對面單位的李伯，因為胸口痛不適曾經送院。他指昨日早上10時左右已經嗅到煤氣味：「樓上（住戶）報警嘅，但我都聞到，早餐10點左右聞到。走廊有，屋都有，仲以為自己屋企，閂咗煤氣爐，check（檢查）過冇。後來消防差人都到，係27樓，但未確定邊間。」

李伯稱，人員懷疑對面單位漏煤氣後不斷拍門，但也沒有回應，及至煤氣公司人員到場不久即告爆炸。他形容爆炸力驚人：「佢道門嘅爆炸螺絲甩咗，閘又飛過嚟呢邊，白煙衝過嚟，佢被救出時無晒反應...成世人我第一次見，點知道（爆炸）咁勁先得㗎...裡面啲嘢一隻窗都冇得剩，你話幾緊要！」李伯沒有受傷，但因為嗅到煙味和心跳急速，感到不適而送院。

李伯續說，肇事單位住有一家四口，包括男戶主夫婦和兩名孩子，搬入兩至三年。有街坊指，兩日前曾有人登門向涉事單位住戶收債。

李伯昨日送院時情況。（資料圖片）

另一名女街坊亦形容爆炸力強勁：「好大聲，失驚無神咁，嚇到間屋震、人都震，腳都軟。」其後消防員指示她關門打開窗。

今日有人員到場檢查氣體。（黃煦緻攝）

案發於昨日下午3時許，警方接獲興田邨美田樓保安報案，指上址懷疑洩漏煤氣。警員、消防員及煤氣公司人員到場檢查期間，27樓一個單位發生爆炸，初步調查相信該單位煤氣煮食爐的喉管懷疑鬆脫所致。

事件中約50名住戶自行疏散到安全位置，3人送院，包括姓劉（52歲）男戶主的面、胸及手燒傷；姓李（76歲）男住戶胸口不適，與及女途人被墮下的碎片擊中。警方指，案件列為「導致相當可能會危害生命或財產的爆炸」，交由觀塘警區重案組第一隊跟進。

單位鐵閘被炸至飛脫，牆身露出石屎及磚，碎片散落一地。（羅日昇攝）

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機電工程署回覆指，初步調查顯示，懷疑肇事單位廚房內，一條接駁着一部煤氣煮食爐的煤氣軟喉管被人鬆脫，導致煤氣洩漏。機電署表示，會繼續協助相關部門調查以確定事故成因。