金管局聯警方及銀行公會推新措施打擊傀儡戶口　分享可疑戶口資料

香港金融管理局（金管局）、香港警務處（警務處）及香港銀行公會（銀行公會）於今日（4月10日）聯合宣佈一系列新措施，以防範、偵測及打擊金融罪行，當中包括銀行可暫緩轉帳要求，安排於警方在場下與客戶見面，與及銀行業界之間分享可疑戶口資料。



金管局聯同警方及香港銀行公會，宣佈新措施以加強打擊傀儡戶口網絡及洗黑錢等金融罪行。（黃偉民攝）

為全面偵測和打擊傀儡戶口網絡 金管局提出5個重點措施

2024年本港錄得44,480宗詐騙案，較2023年增加12%，涉及的金額為91.5億港元。金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏稱，為確保反詐騙工作足以應對不斷演變的詐騙活動和符合國際最佳做法，金管局、警務處及銀行業界將推出以下措施：

1. 更廣泛使用防騙視伏器數據以提早識別傀儡戶口網絡

2. 修訂《銀行業條例》促進銀行之間分享資料

3. 分享銀行保障客戶和打擊傀儡戶口網絡的良好做法

4. 專題審查檢視銀行保障客戶和偵測傀儡戶口網絡管控措施的成效

5. 進一步加強切勿借賣戶口的宣傳及公眾教育。

金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏。（黃偉民攝）

銀行公會打擊洗錢委員會署理主席胡穎泉。（黃偉民攝）

就第一點「更廣泛使用防騙視伏器數據」，陳景宏指出，現時「可疑帳號警示」機制已涵蓋轉數快、網上銀行、櫃位轉帳及自動櫃員機交易。銀行於2024年下半年共發出5.1萬次警示，提醒客戶取消高危轉帳。

新措施下，警方與金管局擴大防騙視伏器數據的使用，包括銀行帳號、電話號碼及電郵地址等，銀行業可透過防騙監察系統標示出相關可疑戶口，並持續監察，如發現可疑交易，即時提醒潛在受害人及報警。

陳希望，所有（28間）主要零售銀行會參與，銀行可發放通訊要求客戶「暫未必處理到你的交易，可否你來聯絡銀行，致電或來分行見面。」若銀行認為合適，可要求客戶來分行時，邀請警方一同會見。

第二點「修訂《銀行業條例》促進銀行之間分享資料」，就是設立要求及回應機制，如發現懷疑涉及詐騙或其他金融罪行而提出要求，披露有關的資料；與及銀行自發性作出披露，通知其他銀行，以一對多間/全部的模式，有需要時作進一步披露。

如銀行披露或使用資料，是為偵測和防止受禁行為（包括詐騙及洗黑錢活動），將不受法例及合約保密要求所限。

自推出以來，有10間銀行，在警方管理的FINEST平台上，分享了超過600宗涉及投資、網購及網上情緣騙案等資料。預期今年底前將推出一個可容納更多資訊交換的新平台。

若條例草案在今個月立法年度獲通過，金管局和警方會爭取在今年度前推行相關措施。

第三點「分享銀行保障客戶和打擊傀儡戶口網絡的良好做法」，包括動態詐騙交易監察系統、警示詐騙風險、加強客戶驗證及溝通、尋求警方協助、積極參與金管局與警方的宣傳敎育。

「專題審查檢視銀行保障客戶和偵測傀儡戶口網絡管控措施的成效」，與業界建立定期溝通機制，持續強化銀行業偵測傀儡戶口網絡的能力。

「加強切勿借賣戶口的宣傳及公眾教育」，18間銀行參與專責的防騙工作教育小組，教育重點包括加強防騙意識、提供防騙貼士及打擊傀儡戶口，教育公眾切勿借出或賣出戶口。至於宣傳途徑，是透過製作一系列防騙教育短片、進行地區式推廣工作、支持銀行業落實各種防騙措施及推廣，與及積極參與各界防騙活動。

警方：去年逾8千人涉洗黑錢罪行被捕 升幅逾4成

網絡安全及科技罪案調查科林焯豪稱，騙案已經成為警隊主力打擊的目標。警方於2024年錄得44,480宗詐騙案，較2023年的39,824宗增加4,656宗。雖然去年仍然有約12%的升幅，但對比之前兩年每年超過40%的升幅，去年的升勢已經明顯放緩。損失金額則為＄91.5億港元，亦較2023年輕微下跌$3,000萬港元，跌幅約0.3%。

網絡安全及科技罪案調查科林焯豪總警司。（黃偉民攝）

網上騙案升幅放緩更為明顯，去年全年共錄得27,485宗，與2023年相比升幅已經收窄至低於1個百分點（0.6%）。損失金額更銳減＄4.2億港元，下跌近8個百分點（7.9%）。數字顯示警方與不同持份者包括金管局及銀行業界的防騙措施已經開始獲得實際成效。

警方在攔截騙款及執法的成效方面，表現亦相當突出。去年警方成功就約1,400宗騙案攔截了$14.8億港元的騙款，比2023年增加14.7%。除此之外，警方去年亦透過「加密貨幣止付機制」攔截達$1.3億港元的加密貨幣騙款，比2023年增加3倍。

執法方面，警方去年就各類型騙案及洗黑錢罪行共拘捕10,496人，比2023年的9,239人增加約13.6%。警方會繼續與各持份者保持緊密合作，應用科技及加強執法，以進一步預防及打擊騙案。

警方於2022年推出一站式詐騙搜尋器「防騙視伏器」，並於2023年2月出推手機版「防騙視伏App」，去年2月更已升級，加入自動偵測可疑來電、可疑網址及公眾舉報平台的功能。「防騙視伏器」系列自推出以來受到市民越來越廣泛的應用。截至今年3月底，「防騙視伏App」的下載量已超過94萬，與2024年同期對比增長超過1.4倍，而累計搜尋次數更己超過800萬次，比2024年同期上升超過1.6倍。

為確保資料的及時性，警方會每日更新「防騙視伏器」的資料庫。資料庫儲存了與詐騙舉報有關的數碼足跡，當中包括電話號碼、社交媒體賬戶、轉數快識別碼、儲值支付工具、銀行帳戶、網址、 電郵及虛擬資產地址。截至2024年12月31日，資料庫數量已經超過16萬，比2023年同期增長34%。

為更有效利用「防騙視伏器」的資料庫，警方於2023年11月聯同金管局及銀行業界推出「可疑帳號警示」機制，又稱為「高危警示」。如果市民進行轉帳交易時，收款帳號與警務處「防騙視伏器」中標記為高風險的資料匹配時，便會收到警示，提醒相關詐騙風險。

「高危警示」機制自2024年12月起已經全面覆蓋轉數快、網上銀行、櫃位轉帳及自動櫃員機交易。在2024年第三及第四季，系統共發出超過5.1萬次「高危警示」，以每次交易$200,000港元推算，「高危警示」於期間已經就超過$10億港元的高危交易發出警示。

警方會積極就傀儡戶口案件，向法庭申請加刑。截至2025年4月頭，共95名傀儡戶口持有人的刑期被加重，加刑幅度由13-33%不等，被判監21個月至75個月。其中一名23歲的被捕傀儡戶口持有人，借出戶口予朋友，被捕後警方向法庭申請加刑，並被接納，刑期由32個月增至38個月。