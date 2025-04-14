CHIIKAWA海港城｜千人排隊混亂報警　主辦方：5日期不再設即日券

CHIIKAWA在香港首間官方期間限定店，4月2日至27日在尖沙咀海港城開放，分3階段發售21款經典公仔。第二階段發售明日（15日）開始，惟主辦方之一Niko-Niko今午4時11分，突在facebook發帖稱在今午4時後提早等候取籌，引來近千人「打蛇餅」排隊，即使有警員維持秩序，仍先後有人報警指有人阻路或有黑工「排隊黨」。



事件令大批網民湧到Niko-Niko專頁留言，怒斥安排不當。Niko-Niko今晚（14日）約10時在facebook發帖表示，為確保現場秩序及顧客安全，4月16、17、21、22及23日全日不設【即日整理券】名額，只限已持【KKday預約券】的人士進場。已預約者按指定場次準時到達便可，無須提早到場輪候。



CHIIKAWA香港官方期間限定店設於尖沙咀海港城，大會宣布，4月16、17、21、22及23日全日全日不設【即日整理券】名額，只限已持【KKday預約券】的人士進場。（Niko-Niko fb截圖）

CHIIKAWA香港官方期間限定店的女店長，較早前晚上接受《香港01》訪問時表示，今日排隊情況與上一階段4月9日開售前明顯有別，店方曾與商場商討取消即場「walk-in」，但未能達成共識；她又指，之前亦曾發現疑似蛇頭排隊黨，最終沒有派籌。據了解，今午時突有一批人有組織地召來另一批人到場，「大量人，二、三百，警察話真係要整條隊喇。」因上星期情況後因應警方建議，店方與商場方面協商，最終今日在商場協助下劃出隊列。

現場不時出現涉及插隊或排隊黨的糾紛。（羅日昇攝）

店長稱，明日開售的經典公仔正價為135元，今日的排隊情況相對上星期4月9日來說明顯有別，「上星期都多人搶，未至於今個禮拜搶嘅嘢喺出面個炒價利潤高。」上次在開售前一晚8時半才開始有人排隊，並非如今次一早便打蛇餅，「今日係有啲奇怪嘅，本身有叫警察驅趕，真係唔想咁早排同造成混亂」。

她又稱，香港不止一次發生同類情況，形容「太誇張喇，收工之前已經塞咗咁多人，真係好離譜；只要係呢隻公仔fans，原價買到，先係我哋想做嘅嘢。」活動負責人何小姐則向《香港01》表示，就明日第二階段開售設有1,000個籌，現正進行風險評估處理事件，「諗唔到咁洶湧，而家做緊一啲措施。」

海港城對開有大批人士打蛇餅排隊取籌。（羅日昇攝）

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CHIIKAWA香港官方期間限定店，4月15日第二階段開售貨品。（羅日昇攝）

CHIIKAWA香港官方期間限定店，4月15日第二階段開售貨品，大會突宣布提早一日在海港城外設「官方排隊區」，隨即有大批疑似「排隊黨」在場輪候，有排隊者表示聽到他們要經wechat「報到」。（fb截圖）

CHIIKAWA香港官方期間限定店，4月15日第二階段開售貨品，大會突宣布提早一日在海港城外設「官方排隊區」，隨即有大批疑似「排隊黨」在場輪候，有人疑向排隊者派發食物。（讀者提供）

Niko-Niko於facebook專頁呼籲市民勿再前往海港城排隊。