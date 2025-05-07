獨居長者悲歌｜八旬翁倒斃化枯骨無人知　社署：試尋家人提供協助

葵涌石籬一邨揭發一宗屍體發現案，石安樓一單位住户欠租3個月，房屋署人員今早（7日）上門拍門，因無人應門，破門而入後在廁所赫見一副白骨。警方經調查後，相信死者為有長期病患的姓丘（83歲）老翁，他獨居涉事單位近25年。



據了解，丘翁並非社會福利署社工跟進的個案。社署今晚回覆《香港01》查詢時表示，會嘗試尋找涉事長者的家人，以提供適切協助 。消息指丘翁自今年1月起無再領取綜援，2月開始欠租。對於丘翁停領綜援的原因、社署停發綜援前有否家訪或聯絡丘翁，以及對上一次家訪或聯絡的時間等問題，社署則沒有正面回應。



警方調查後，涉事單位鐵閘由鐵鏈鎖住。（林振華攝）

社會福利署稱，署方在全港設立214間長者地區中心和長者鄰舍中心（長者中心），在地區層面為長者提供多項支援服務，包括輔導、協助處理長期護理服務申請、情緒支援、社交及康樂活動、膳食服務和護老者培訓。

長者地區中心亦設有長者支援服務隊，透過外展及社區網絡，識別獨居、隱蔽、健康、居住環境欠佳及有經濟困難等有潛在服務需要的長者，並為他們提供適切援助，包括以電話及探訪慰問長者、協助處理個人需要、情緒支援、轉介服務等。社署呼籲市民如察覺有獨居長者需要支援，可聯絡當區的綜合家庭服務中心或長者中心，或致電社署熱線2343 2255尋求協助。

石籬一邨石安樓一單位發現一副骸骨，今午有警員仍在事發樓層看守。（香港01記者攝）

另外，「地區服務及關愛隊伍（關愛隊）—支援長者及照顧者計劃」由今年4月1日起擴展至全港18區。社署表示，在今年4月，全港452隊關愛隊已探訪或接觸超過2,300個獨居及雙老住戶、護老者和殘疾人士照顧者，並進行了130次有關福利服務的轉介，包括長者服務、殘疾人士服務、精神健康服務、家庭服務及經濟援助等。

石籬一邨石安樓一單位發現一副骸骨，警員到石安樓調查。（黃學潤攝）

石籬一邨石安樓一單位發現一副骸骨，據了解，涉事單位住有一名老翁。（黃學潤攝）