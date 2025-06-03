沙田恒生銀行劫案｜警搜住宅飛虎隊支援　消息：刀匪已潛逃內地

沙田置富第一城商場的恒生銀行昨午（2日）遇劫，一名49歲刀匪持約30厘米長的餐刀闖入銀行，以刀架頸挾持銀行女職員，掠走總值$38.2萬的美元、人民幣及港元。警方接報即時調查，並懷疑刀匪藏匿於沙田第一城某個住宅單位，大批警員到第50座一帶調查，飛虎隊人員亦奉召到場支援。消息指，案發後警方已迅速鎖定刀匪身份及部署人員搜捕，惟相信刀匪已經潛逃內地。據知警方正與有關當局聯絡，以冀盡快緝捕罪犯。



飛虎隊人員奉召到場支援。（Bosco Chu圖片）

大批警員到第50座一帶調查，飛虎隊人員亦奉召到場支援。

有照片可見，昨晚大批警員掩至沙田第一城第50座一帶調查，新界南總區刑事總部警司姚永勤亦有到場，飛虎隊人員亦奉召到場支援。據了解，警方較早前懷疑疑犯，藏匿於沙田第一城某個單位，警方隨即展開部署，並前往該處實施追捕行動。然而，搜查期間並未在單位內發現疑犯蹤跡。

《香港01》獲得一張案發時的閉路電視截圖，可見匪徒身穿白色衫、戴黑色鴨舌帽、深色口罩，在其中一個櫃檯外從後箍頸、以刀架頸挾持銀行女職員。

案發於昨午（2日）約5時12分，警方接獲沙田置富第一城商場的恒生銀行職員報案，指一名男子亮起一把約30厘米長的餐刀指嚇職員，掠走共值約38.2萬港元的人民幣、美金及港幣後，逃去無蹤。事件中，銀行一名35歲姓方女職員頸部受傷，即場接受救護員治理後，清醒由救護車送往沙田威爾斯親王醫院救治，其頸部近喉嚨位置貼上膠布。

劫案發生後 大批警員到場調查

沙田置富第一城商場恒生銀行遭刀匪行劫，一名女職員受傷送院，大批警員在銀行內調查。（左朗星攝）