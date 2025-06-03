恒生銀行劫案｜刀匪內地落網　女友助逃亦被捕　事前已圖竊獨立屋

沙田置富第一城商場恒生銀行昨午（2日）遇劫，一名刀匪持約30厘米長的餐刀闖入銀行，以刀架頸挾持銀行女職員，掠走總值38.2萬港元的美元、人民幣及港幣。警方經調查後，鎖定及追緝一名49歲本地男刀匪。消息稱，警方已拘捕一男一女，涉案男子在內地落網。新界南總區刑事總部（行動）警司姚永勤，晚上10時許交代案情時指，案件非常嚴重，新界南總區刑事部馬上接手調查，並於案發後數小時後掌握疑犯身份，發現他昨晚已迅速離開香港，潛逃內地。警方向內地執法單位尋求協助。



警方指，翻查附近閉路電視錄影片段及情報收集，發現他居於附近一屋苑，案發後有人迅速回家更衣，再駕車離開，利用香園圍口岸潛逃內地，並在口岸附近檢獲其私家車，已拖走檢驗。至今日中午，49歲無業男疑犯在深圳落網，並於晚上9時，經深圳灣口岸押解及移交，警方隨即以涉嫌「搶劫」將其拘捕。調查顯示，6月2日下午男疑犯亦試圖爬入將軍澳清水灣一獨立屋爆竊，被家傭撞破，事敗逃去，故警方亦以「企圖爆竊」將其拘捕。此外，相信男疑犯由34歲文員女朋友協助及陪同潛逃，她早前經內地回港時亦被捕。



沙田置富第一城商場恒生銀行遭刀匪行劫，一名女職員受傷送院，大批警員在銀行內調查。（左朗星攝）

姚永勤稱，沙田恒生銀行劫案發生前，將軍澳區昨午約2時亦有一宗企圖爆竊案，匪徒賊形與沙田恒生銀行劫案脗合，故新界南總區刑事部亦馬上接查該案，經情報分析及資料顯示，疑犯干犯沙田劫案前，已進行該宗將軍澳區企圖爆竊案件，爬入清水灣道一間獨立屋嘗試爆竊，但被屋內家傭發現，事敗逃去。故警方今晚從內地公安手中接收男疑犯時，同時以涉嫌「企圖爆竊」罪將他拘捕。

就為何竊匪能成功潛逃內地，姚永勤指警方調查除迅速，嚴謹亦是重要關鍵，得到資料後會評估是否真確，需時澄清及審核，故即使迅速掌握疑犯身份，疑犯亦以非常快的時間已離開香港，但今次警方成功與內地公安恆常協助，由國內公安將其拘捕，繩之於法。

早前有照片可見，昨晚大批警員掩至沙田第一城第50座一帶調查，新界南總區刑事總部警司姚永勤亦有到場，飛虎隊人員亦奉召到場支援。據了解，警方較早前懷疑疑犯，藏匿於沙田第一城某個單位，警方隨即展開部署，並前往該處實施追捕行動。然而，搜查期間並未在單位內發現疑犯蹤跡。

消息指，案發後警方已迅速鎖定刀匪身份及部署人員搜捕，惟相信刀匪已經潛逃內地。據知警方正與有關當局聯絡，以冀盡快緝捕罪犯。據了解，涉案為一名49歲本地男子，他身高約1.7米，案發時身穿白色上衣、黑色褲、白色鞋、黑色帽及藍色口罩。

飛虎隊人員奉召到場支援。（Bosco Chu圖片）

案發於昨午（2日）約5時12分，警方接獲沙田置富第一城商場的恒生銀行職員報案，指一名男子亮起一把約30厘米長的餐刀指嚇職員，掠走共值約38.2萬港元的人民幣、美金及港幣後，逃去無蹤。事件中，銀行一名35歲姓方女職員頸部受傷，即場接受救護員治理後，清醒由救護車送往沙田威爾斯親王醫院救治，其頸部近喉嚨位置貼上膠布。

《香港01》獲得一張案發時的閉路電視截圖，可見匪徒身穿白色衫、戴黑色鴨舌帽、深色口罩，在其中一個櫃檯外從後箍頸、以刀架頸挾持銀行女職員。