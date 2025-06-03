皇后山邨食水現黑點｜居民不安三餐均出外用膳　水務署：仍在溯源

粉嶺皇后山邨食水驚現黑色點狀物，鄰近山麗苑亦出現同樣情況，雖然水務署表示有關食水「水質清澈」，惟有居民反映食水仍存有黑點「好犀利」，向記者展示圖片，即棄毛巾上的黑點密密麻麻。人心惶惶下，有居民不敢使用家中水龍頭，只敢飲用樽裝水，甚至連日來出外用膳。沖涼用水亦不敢鬆懈，用即棄毛巾過濾用水。



水務署今日（3日）晚上再宣布，水中發現的沉積物，溯源工作仍在進行中，有關樣本已送交政府化驗所檢驗及衞生署審視，希望盡快找出源頭。署方亦會再抽驗水樣本，持續監測水質，確保食水安全。



附近超市收銀機附近，囤積大樽裝水，暫時未見有缺貨跡象。（林振華攝）

居民早上開水龍頭洗碗 即棄毛巾過濾後仍現密麻黑點

記者今日（3日）再到皇后山邨視察，附近超市收銀機附近，囤積大樽裝水，暫時未見有缺貨跡象。帶同小孩落樓取水的居民金小姐表示，水龍頭中的黑點仍然存在，因此她們一家都不敢飲用水喉水，早午晚3餐均出外到上水粉嶺區用膳。她亦聽聞有街坊在家中煮食「淥粉麵」，湯中亦有黑點。

她向記者展示相關圖片，今早欲打開水龍頭清洗碗碟，期間她先用即棄棉質毛巾，開水過濾，未料沖洗約3遍，毛巾上已遍佈密密麻麻的黑點。面對食水安全，金小姐一家連洗澡也不敢鬆懈，同樣先用即棄毛巾包裹水龍頭。她又指，其小朋友於周日（1日）曾發生肚瀉，未知是否與事件有關。

附近超市收銀機附近，囤積大樽裝水，暫時未見有缺貨跡象。（林振華攝）

水務署： 溯源工作仍在進行 樣本交政府化驗所及衞生署審視

水務署今晚（3日）再於facebook專頁「滴惜仔」表示，就皇后山邨及山麗苑水質事故，水務署一直密切跟進事件。到目前為止，所有從皇后山邨及山麗苑抽取的食水樣本的檢測結果均符合香港食水標準。

就水中發現的沉積物，溯源工作仍在進行中，有關樣本已送交政府化驗所檢驗，希望幫助我們盡快找出源頭。另外，就今日有報道指個別住戶近日出現肚瀉情況，水務署十分關注有關情況。即使食水檢測結果符合香港食水標準，為釋除疑慮，署方已將有關食水樣本的檢測報告交予衞生署審視，以供衞生署作評估。

水務署與房屋署會繼續保持密切溝通和聯繫，當屋苑每次清洗水缸完成後，水務署亦會再抽驗水樣本，持續監測水質，確保食水安全。

皇后山邨食水現黑點｜疑慮未釋 山麗苑亦現個案 當局派水設水箱

居民金小姐帶同小孩落樓取水。（林振華攝）

立法會議員（新界北）劉國勳表示，希望政府盡快處理好食水問題，向居民交代出現黑點成因，而2022年有關皇后山邨在剛建成時，同樣發生有黑點事件，沒想到事隔3年再度發生，現時跨部門已處理有關情況，他本人會繼續保持溝通。

水務署早前表示，5月30日早上收到市民反映皇后山邨有個別單位的食水供應發現有黑色沉積物，隨即派員到場了解及調查。

署方先到屋苑外的政府喉管進行水樣本取樣，發現水質清澈，未見供水有異常之處。此外，皇后山邨接收水務署食水供應的供水接駁點已裝設濾網，其密度可阻隔直徑大於0.1毫米的雜質，到目前為止，相關濾網並未發現有黑色沉積物，亦未發現有損毀情況。

皇后山邨大批居民發文，指邨內食水管流出大量不明黑點。（讀者提供）

水務署續指，亦從該邨各座水缸抽取樣本化驗，結果顯示水樣本水質安全。但為審慎起見，署方已立即安排沖洗供應該邨的政府喉管，經檢視後並無異樣。為審慎起見，水務署會安排已經完成清洗水缸的樓宇，再抽驗水樣本，確保食水安全。水務署亦會再抽樣檢查有關受影響單位的食水供應，確保水質清澈。

水務署會與房屋署聯繫，繼續從其他方向進行調查，包括詳細檢查供水系統的其他部分。署方十分重視水質安全，並會繼續與辦事處聯絡，密切監察食水情況。