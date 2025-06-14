澳門七旬夫婦疑晚餐餸菜起爭執　妻遭斬死　司警檢兩染血利器

澳門發生倫常命案，據報一名澳門籍男子（74歲）疑不滿妻子準備的晚餐，雙方發生爭執打鬥，其間涉案男子用斬骨刀斬傷其妻（71歲），同住女兒回家後揭發事件並報警，惜女傷者經搶救後證實不治。涉案男子涉嫌觸犯加重殺人罪，移送檢察院偵辦。澳門司警表示，在案發單位的廳間及廚房地面發現大量血跡，並在廚房洗手盆內檢獲兩把有血跡的斬骨刀及剪刀，懷疑為涉案兇器。



一名澳門藉男子（74歲）疑不滿妻子準備的晚餐，雙方發生爭執打鬥，其間涉案男子用斬骨刀斬向其妻（71歲），導致對方死亡。澳門司警在廚房洗手盆內檢獲兩把有血跡的斬骨刀及剪刀。（澳廣視提供）

澳門電台報道，經初步調查，涉案夫婦疑因晚餐餸菜問題在廚房爭拗，死者遭丈夫以斬骨刀多次斬傷，直至倒地不起，同住女兒回家發現父母倒臥廚房，始報警求助。

根據司警公布案情，指兩人結婚約50年，據了解經常因瑣碎事爭執。司警昨午（13日) 接獲治安警通知，指南灣區有大廈單位發生兇殺案，其中一名女長者受傷送院不治。司警隨即派員到場調查，在案發單位的廳間及廚房地面發現大量血跡，並在廚房洗手盆內發現兩把有血跡的斬骨刀及剪刀，懷疑為涉案兇器。

一名澳門藉男子（74歲）疑不滿妻子準備的晚餐，雙方發生爭執打鬥，其間涉案男子用斬骨刀斬向其妻（71歲），導致對方死亡。（澳廣視提供）

警方表示，被捕人頭部有數道毋須縫合的皮膚裂傷，精神狀況穩定，亦配合調查，涉案夫妻並沒因家庭爭執報警的記錄，司警將進一步調查事件。