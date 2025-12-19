BLACKPINK演唱會2026香港加位｜門票公售攻略+購票連結+座位表

BLACKPINK演唱會2026香港再加位｜今日官方宣布BLACKPINK演唱會香港場，基於演出舞台製作更新，即將加推極小量門票，記得準時搶票！

公開發售 General Sale⁠ (再加位)

2025.12.22 (Fri 星期五) 3PM起

購票連結:Cityline

BLACKPINK第3次世界巡迴演唱會《DEADLINE》

BLACKPINK的第3次世界巡迴演唱會《DEADLINE》，將於7月5日和6日在韓國的高陽綜合運動場展開，其後會去到洛杉磯、紐約、多倫多、巴賽隆拿、巴黎、倫敦歐美等地。亞洲站就會去到高雄曼谷、新加坡、菲律賓、東京，而萬眾期待的香港站將會在2026年1月24至26日在啟德主場館舉行。

BLACKPINK演唱會2026香港站詳情

粉絲能在9月19日 (星期五) 早上11時至9月21日（星期日）晚上10:59分，在Weverse Shop登記BLINK Membership進行優先購票登記。成功登記後可以在10月8日（星期三）中午12時正至11:59分優先搶飛。

門票價錢：

企位＊： $3,499 (BLINK PIT PACKAGE) / $2,899 (BLINK PACKAGE) / $1,899

坐位：$2,299 / $1,899 / $1,499 / $1,099 / $899 / $699

視線受阻坐位：$1899 / 1499 / 1099 / 899

＊只適合12歲或以上及身高不少於140厘米之人士

地點：啟德主場館

BLACKPINK演唱會2026｜座位表

BLACKPINK演唱會2026｜BLINK PIT PACKAGE/BLINK PACKAGE

BLACKPINK演唱會2026｜加場購票詳情：

Weverse優先購票登記

2025.09.19 (Fri 星期五) 11AM - 2025.09.21 (Sun 星期日) 10:59PM

Weverse BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) 優先購票

2025.10.08 (Wed 星期三) 12PM - 11:59PM

1.要先登記帳號

2.BLINK MEMBERSHIP的會員編號會成為預售代碼，需要填入整個組字數字

3.服務費每票港幣120元

4.每個會員最多可以買2張購票連結：Cityline

Trip.com搶先訂票

2025.10.09 (Thu 星期四) 12PM - 11:59PM

公開發售 General Sale⁠

2025.10.10 (Fri 星期五) 12PM起

購票連結:Cityline