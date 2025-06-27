港澳跨境電話騙案涉款逾$2200萬　兩地警攜手打擊電騙集團拘7人

香港警務處商業罪案調查科（商罪科）與澳門司法警察局（澳門司警）資訊罪案調查處人員5月8日至6月24日進行代號「秒闖」（INSTANTTHRUST）的港澳聯合反跨境電話騙案行動，調查港澳兩地逾百宗電話騙案，受害人總損失金額超過港幣2200萬元。行動中3男4女涉嫌「詐騙罪」、「使用電腦裝置以模擬流動電訊服務站罪」及「犯罪集團罪」被捕。



港澳警方聯合反跨境電話騙案行動，調查港澳兩地逾百宗電話騙案。（資料圖片）

今年4月29日，澳門司警搗破一個活躍於港澳兩地的跨境電話詐騙集團。該集團涉嫌利用虛擬網絡撥號設備（GOIP）詐騙，並相信該集團涉及港澳兩地共168宗跨境電話詐騙案件，受害人總損失金額超過港幣2200萬元。

今年5月初，澳門司警與商罪科情報組分享相關情報，並成立專案小組，展開聯合行動。經過深入調查及情報交流，商罪科聯同澳門司警人員在6月22日至24日同步採取突擊拘捕行動，並搜查港澳兩地多處地點。

行動中，澳門司警人員在澳門拘捕包括3男4女，年齡介乎27至48歲，涉嫌「詐騙罪」、「使用電腦裝置以模擬流動電訊服務站罪」及「犯罪集團罪」，他們涉嫌參與在香港及澳門發生的160多宗「假冒客服」及「投資騙案」的電話騙案，現已送交澳門檢察院。商罪科人員亦搗破5個用作電話詐騙的單位，共檢獲40台GOIP設備、24部手提電話及5000多張電話卡，並突擊巡查多間電訊設備零售商。

是次聯合行動瓦解一個活躍於香港及澳門兩地，並以兩地居民為目標的有組織電話騙案集團。調查發現，犯罪分子先將GOIP設備從香港運往澳門，再由骨幹成員安裝在當地的住宅單位內，進行電話詐騙。案件由商罪科跟進調查，並會繼續與境外執法機構保持緊密合作，以打擊跨境電話騙案。