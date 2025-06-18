電話騙案｜首4個月1816宗涉款3.2億　「假冒客服」較高峰時跌八成

香港電話騙案有下降趨勢。科技創新界立法會議員邱達根今日（18日）提出書面質詢，問及政府打擊電話騙案數字，以及會否進一步完善實名登記制。商務及經濟發展局局長丘應樺回覆指，警方於今年1至4月期間共接獲1816宗電話騙案，每月平均為454宗，比2024年第4季的每月平均951宗，大幅下跌52.3%，所涉損失金額約3.2億港元，涉及1759名受害者。



此外，丘應樺表示，去年初開始出現的「假冒客服」電話騙案，今年首4個月的月平均數較去年7月高峰的約 1110宗下跌至約190宗，跌幅超過八成。



科技創新界立法會議員邱達根

邱達根：實名登記制後 多少電話儲值卡被拒絕登記？

邱達根在質詢中，要求政府交代本年1月至5月，警方接獲的電話騙案數目，以及該等案件涉及的金額、受害人數目和年齡分布。此外，他促請政府交代自實名登記制推出以來，共有多少張電話儲值卡因相關客户未能提供合乎登記要求的資料而被拒絕登記；電訊商共取消了多少張未合規的電話儲值卡登記紀錄。

商務及經濟發展局局長丘應樺。（黃浩謙攝）

實名制後約471萬張電話儲值卡被拒絕登記 340萬張不合規被取消

丘應樺表示，截至今年4月底，約471萬張電話儲值卡，因客戶未能提供合乎登記要求的資料而被拒絕登記，約340萬張未能遵從合規要求的電話儲值卡被取消登記。他表示，根據電訊商提供的資料，大部分取消登記的原因是由於相關用戶未按要求提交登記用的身分證明文件作核實。

警方展示「猜猜我是誰」、假冒內地官員等電話騙案的例子及應對方法。（香港警察Facebook）

「假冒客服」電話騙案月均190宗 較高峰時期下跌八成

就電話騙案趨勢方面，丘應樺表示警方於今年1至4月期間共接獲1816宗電話騙案，每月平均為,454宗，較2024年第4季的每月平均951宗大幅下跌 52.3%，所涉及損失約3.2億港元，涉及共1759名受害人，年齡介乎15歲至97歲。

就去年初開始出現的「假冒客服」電話騙案，今年首4個月的月平均數較去年7月高峰的約 1110宗下跌至約190宗，跌幅超過八成。

丘應樺表示，就打擊電話詐騙的措施及實名登記制，政府正參考有關實施的整體經驗，以及警方提供有關犯罪集團使用電話儲值卡的騙案趨勢等，檢視有關措施的成效及實名登記制的整體運作，計劃於今年諮詢立法會相關事務委員會的意見。