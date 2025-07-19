女子投資虛幣10年申請優惠失敗　TG尋客服遇騙　連環被呃$400萬

一名擁有逾10年投資虛擬資產經驗的本地女子，近日因在虛擬資產平台申請優惠失敗，自行在Telegram上尋找「客戶服務」協助，卻不幸兩度墮入詐騙陷阱，合共損失逾400萬港元虛擬貨幣。警方提醒市民，務必透過官方渠道聯繫客戶服務，切勿隨意點擊不明連結或透露個人戶口密碼及驗證碼。



女事主連番中招，合共損失逾400萬港元。（警方圖片）

警方指，女事主已有逾10年投資虛擬資產領域的經驗。早前她在虛擬資產平台申請優惠失敗後，嘗試尋求官方客戶服務協助，但未獲即時回應，於是她自行在Telegram上搜尋「客戶服務」，並主動聯繫了一個看似官方的帳號要求協助。

對方隨即訛稱可提供協助，並向事主發送一條不明連結。事主不虞有詐，登入連結及按指示輸入了「個人資料」、「帳戶號碼」及「交易密碼」等資訊。當她再次登入虛擬資產帳戶時，赫然發現部分資產已被轉走，驚覺受騙。

其後事主再次在Telegram上搜索到另一個「客戶服務」帳號，對方聲稱可協助追回被騙的虛擬貨幣。事主再次上當，在對方提供的假網站上輸入個人資料，結果導致帳戶內餘下的虛擬資產也被轉走。事主連番中招，合共損失逾400萬港元。

警方呼籲市民應透過官方渠道聯繫客戶服務，切勿輕信社交平台上發放的「內幕消息」或「必贏貼士」，切勿點擊不明或可疑連結。同時，不向任何人透露密碼或驗證碼，以及切勿輕易相信任何聲稱能助你追回騙款的組織，以免再招損失，受到二次傷害。